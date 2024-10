Polizia provinciale: Gianluca Quadrini “un esempio di efficienza e dedizione” 

Il Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone, Gianluca Quadrini, esprime i suoi più sentiti complimenti alla Polizia Provinciale e al suo Comandante, ing. Pierfeancesco Vona, per il tempestivo intervento che ha evitato un grave incidente lo scorso giovedì 10 ottobre.

Intorno alle 8.50, durante un servizio di polizia stradale sulla S.S. 749, nei pressi di Sant’Elia Fiumerapido, gli agenti hanno notato un tir fermo in una piazzola di sosta, dal quale proveniva del fumo denso dal vano motore. Con prontezza e professionalità, gli agenti hanno allertato i Vigili del Fuoco e si sono attivati per domare il principio di incendio utilizzando l’estintore in dotazione al veicolo di servizio.

“Questo episodio è l’ennesima dimostrazione dell’efficienza e del grande impegno della nostra Polizia Provinciale”, ha dichiarato il Presidente. “Desidero esprimere la mia gratitudine a tutti gli agenti coinvolti per la loro pronta reazione e il costante lavoro svolto per garantire la sicurezza dei cittadini. La loro dedizione e il senso di responsabilità sono un esempio per tutti. La prontezza di spirito degli agenti non solo ha evitato un potenziale disastro, ma ha anche messo in luce il costante impegno e la dedizione del nostro corpo di polizia provinciale”.

La Provincia di Frosinone ribadisce il suo sostegno alle forze dell’ordine, il cui operato è fondamentale per garantire la sicurezza e il benessere della comunità.