Tanto divertimento con la cena spettacolo della Signora Gilda

Paliano, Parte del ricavato devoluto all’Associazione Anche Noi di Frosinone

Si preannuncia un appuntamento ricco di energia e tanto divertimento sabato prossimo 26 ottobre con la cena spettacolo della “Signora Gilda” presso il ristorante il “Lago della Felicità” in località Le Mole a Paliano. La Signora Gilda, nome d’arte col quale Diego Brunetti ha creato in questi anni e portato al successo un personaggio che, partito da Rocca di Papa ha saputo conquistare numerosissime piazze. La sua performance, riscuote un incredibile successo ovunque grazie anche alla sua affiatata band “Quei bravi ragazzi”, parte integrante dello spettacolo. “L’umorismo contagioso e l’energia trascinante della signora Gilda –commenta Cristian Scarfagna– sapranno regalare risate e buon umore, chiudendo in bellezza una festa che promette di essere indimenticabile. Un plauso alle curatrici dell’evento Ginevra Ricci ed Eleonora Nori”. Una serata di grande divertimento, ed importante perché parte del ricavato sarà devoluto all’Associazione Anche Noi Frosinone che si occupa di ragazzi con disabilità intellettiva relazionale(spettro autistico), permettendo così di finanziare dell’iniziative per i ragazzi del sodalizio.