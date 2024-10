Magia d’autunno: la Toscana e i suoi colori del foliage

Dai vigneti ai boschi, vivere l’incanto dei colori autunnali in questa splendida regione

Con l’arrivo dell’autunno, la campagna toscana si trasforma in un mosaico di colori straordinari, dove le tonalità calde del foliage avvolgono ogni angolo, creando paesaggi mozzafiato. È il momento perfetto per immergersi nella natura e lasciarsi incantare dai toni dorati e rossastri delle foreste che popolano la Costa degli Etruschi. Il Relais Antico Podere San Francesco e il Residence Borgo Verde sono le mete ideali per una pausa autunnale in famiglia. Queste strutture, immerse nella campagna toscana, offrono un rifugio tranquillo per godersi il meglio della stagione, con la possibilità di esplorare parchi, aree naturalistiche protette e riserve. Qui, ogni anno, il foliage regala uno spettacolo unico, pronto a incantare grandi e piccoli.

Ci sono diversi motivi per scegliere la Costa degli Etruschi come destinazione per un break d’ottobre. Tra terra e mare, questo lembo di Toscana è capace di offrire infinite suggestioni, adagiato com’è tra le spiagge dorate e le verdi colline che ospitano antichi borghi tutti da scoprire. Come tutta da scoprire è l’incantevole natura, non solo gli scorci dei panorami marittimi che con la brezza marina invitano a rilassarsi fuori dai clamori estivi, in una dimensione quasi sospesa, ma anche flora e fauna che caratterizzano gli immensi spazi delle folte pinete, dei campi coltivati, dei filari di viti, degli ulivi secolari e delle file di cipressi che disegnano il paesaggio della tipica campagna toscana. Paesaggi che, in questa stagione, offrono il meglio di sé grazie alle sfumature del foliage, che trionfa in ogni bosco, parco, area naturalistica, oasi, riserva o campagna lavorata dove si alternano gli incredibili colori tipici di questo periodo. Sono tantissime le possibilità di escursioni che offre l’ampia rete di sentieri per gli amanti del turismo green, da fare sia a piedi, che a cavallo che in mountain bike, ma tutte inserite in contesti di alto valore ambientale e naturalistico. Il visitatore è quindi immerso totalmente in un mondo magico, dove a ispirare sono le meravigliose variazioni cromatiche delle foglie degli alberi che da verdi diventano gialle, arancioni, rosse e infine marroni creando una vera e propria tavolozza di colori che si estende a perdita d’occhio. Il foliage è diventato da anni una vera e propria esperienza di totale immersione nella natura, e la Toscana è una delle regioni che meglio si presta a vivere questo fenomeno in tutto il suo splendore.

Tra le lunghe passeggiate nelle pinete, le soste nelle aree picnic attrezzate, le visite ai parchi in cui scoprire le tipiche piante della macchia mediterranea o anche praticare il birdwatching c’è davvero l’imbarazzo della scelta. Nell’entroterra di Rosignano, ad esempio, si trova la Riserva Naturale Lipu Lago di Santa Luce, che si adagia nella parte più a nord della Costa degli Etruschi. Qui, ammirare le numerose specie di uccelli acquatici circondati da una natura mozzafiato è davvero un’esperienza unica. Scendendo verso Marina di Bibbona si incontra la Riserva Naturale Tomoboli di Cecina, che vanta una delle pinete più belle di tutta Italia. La Macchia della Magona, invece, si trova in zona più interna alle spalle del paese di Bibbona ed è perfetta per praticare trekking o andare in bicicletta avvolti dal folto bosco. L’estremo lembo della provincia di Livorno ospita la Val di Cornia, ideale per visitare siti storici e ammirare gli incanti della natura. Offre un sistema integrato di valorizzazione culturale, ambientale e fruizione turistica grazie ai due parchi archeologici, ai 3 parchi naturali, ai 4 musei e al centro di documentazione.

Tra castagni, querce secolari e vigneti antichi si erge Sassetta, un borgo circondato dai boschi che sono inclusi nel Parco Forestale di Poggio Neri. Qui di dipanano oltre 37 chilometri di percorsi per tutti i gusti, compresi l’Anello di Monte Bufolaio celebre per il Percorso Botanico e la Via del Carbone, dove è stata ricostruita a cielo aperto la vita dei vecchi carbonai di Sassetta. Chi ha voglia di spostarsi un po’ di più, per l’esattezza verso il confine con l’Emilia Romagna, in autunno è il Parco delle Foreste Casentinesi a far da padrone, non a caso inserito dall’Unesco nella lista dei Patrimoni dell’Umanità. Qui la foresta è divisa in due fasce, una una montana sopra gli 800-1500 metri e una sottostante, collinare, dai 500 agli 800. Nella prima domina il faggio e diverse altre specie che si associano con esso, tra cui abete bianco, acero montano, riccio e opalo, olmo, tigli e frassini. Nella fascia collinare i colori delle querce e dei carpini sono meno spettacolari della fascia montana ma vale ugualmente la pena ammirarli in tutte le loro sfumatura già da ottobre. Per concedersi dei giorni di relax in questi angoli di paradiso vale la pena soggiornare presso il Relais Antico Podere San Francesco o al Residence Borgo Verde, due strutture pensate per famiglie a poca distanza l’una dall’altra, a Vada, completamente circondate dal verde. La frazione del comune di Rosignano Marittimo è perfetta per partire alla volta di meravigliose escursioni immersi nella natura, perché c’è tutto a portata di mano. Inoltre è possibile approfittare di diverse offerte, come quelle dedicate ai last minute che assicurano le migliori tariffe. Ecco, dunque, vacanze all’insegna del relax in appartamenti e camere che garantiscono la massima tranquillità alla portata di tutti.