Stasera c’è Italia-Belgio. All’Olimpico l’omaggio a Totò Schillaci, eroe delle ‘notti magiche’

Alle 20.30, prima del fischio d’inizio, lo Stadio Olimpico di Roma renderà omaggio a Totò Schillaci a tre settimane dalla sua scomparsa

ROMA – L’Italia di Spalletti torna in campo per affrontare il Belgio di Tedesco nella terza giornata della Nations League. Alle 20.30, prima del fischio d’inizio, lo Stadio Olimpico di Roma renderà omaggio a Totò Schillaci a tre settimane dalla sua scomparsa. “Un doveroso tributo all’ex attaccante azzurro nello stadio dove 34 anni fa si era consacrato agli occhi del mondo”, si legge in un comunicato della FIGC. All’Olimpico aveva, infatti, realizzato le prime quattro delle sei reti messe a segno nel Mondiale di Italia ’90, un bottino che gli era valso il titolo di capocannoniere del torneo e l’ingresso di diritto nel gotha del calcio.

Sarà emozionante l’ultimo saluto a Totò in occasione del pre-show organizzato dall’Area Revenue della FIGC: prima si spengeranno le luci dello stadio e i tifosi saranno chiamati ad accendere le torce dei propri smartphone. Sul maxischermo comparirà quindi il volto dell’ex attaccante della Nazionale, seguito da un video emozionale che ripercorrerà i gol e le esultanze di quell’indimenticabile Mondiale, mentre il centro del campo sarà illuminato dalla scritta ’19, Schillaci’. Dalla Tribuna Tevere si alzeranno infine delle fontane luminose. Luminose come gli occhi di Schillaci dopo un gol, uno sguardo spiritato che ha mandato in estati milioni di italiani diventando il simbolo delle ‘Notti Magiche’.DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV

L’Italia che è a punteggio pieno guida la classifica del gruppo, mentre la squadra di Domenico Tedesco ha battuto Israele all’esordio, ma è stato sconfitto dalla Francia. La partita arbitrata dal norvegese Espen Eskas sarà trasmessa in diretta e in chiaro su Rai 1 con la telecronaca affidata ad Alberto Rimedio e Lele Adani. Italia-Belgio sarà disponibile anche in diretta streaming su RaiPlay.La doppia vittoria di settembre, con l’impresa al Parc de Princes contro i vice campioni del mondo della Francia, è ancora un ricordo freschissimo, ma Luciano Spalletti vuole già passare oltre, e blindare il primo posto nel Gruppo 2. Rispetto allo scorso turno, Spalletti, che deve ancora fare a meno di Nicolò Barella, ha allargato ancora la rosa dei convocati, proseguendo, con le chiamate di Pisilli e di Daniel Maldini, l’opera di ringiovanimento del gruppo uscito malissimo dall’Europeo della scorsa estate. Proprio il centrocampista della Roma e l’attaccante del Monza potrebbero trovare i primi minuti in azzurro, in una gara che l’Italia comincerà con la conferma della difesa a 3, composta da Di Lorenzo, Bastoni e Calafiori e un centrocampo nel quale la regia sarà affidata a Ricci, con Frattesi e Tonali ai suoi lati e Cambiaso e Dimarco esterni, con Pellegrini favorito su Raspadori per affiancare Retegui, in un 3-5-1-1 che sembra essere diventato il punto di riferimento tattico, almeno inizialmente, per il Ct azzurro.

