 SAVO: SULLE LISTE D’ATTESA DALLA REGIONE 17 MILIONI DI EURO PER SBLOCCARE LE PRESTAZIONI FUORI SOGLIA E DARE RISPOSTE CHIARE AI BISOGNI DEI CITTADINI 

MIGLIORARE EFFICIENZA DEL SERVIZIO SANITARIO SIGNIFICA GARANTIRE ASSISTENZA E CURE DI QUALITÀ E DIGNITÀ DEI PAZIENTI

“Lo stanziamento di 17 milioni di euro per tutte le Asl del Lazio che potranno erogare 400mila prestazioni ‘fuori soglia’ è un importante intervento per l’abbattimento delle liste d’attesa e un ulteriore e concreto passo avanti per una gestione efficiente ed efficace delle prenotazioni sanitarie nel Lazio, secondo le direttive del Ministero della Salute. La Commissione Sanità del Lazio, che mi onoro di presiedere, sarà sinergica nella messa a terra di questa misura a garanzia di un servizio sanitario efficiente e pienamente rispondente ai bisogni dei cittadini. In piena, costante e quotidiana sintonia con il grande lavoro del presidente Francesco Rocca, continuiamo a portare avanti un’epocale opera di ristrutturazione della sanità del Lazio, anche grazie a questo provvedimento che conferma il percorso intrapreso sin dal nostro insediamento e che è parte integrante della riforma del Recup del marzo 2023. Una nuova, fondamentale e strategica boccata d’ossigeno per le Aziende sanitarie del Lazio che va nella direzione da sempre intrapresa: assistenza e cure più rapide ed efficaci, servizi più efficienti ma soprattutto dignità per i pazienti e migliore qualità della vita per tutti i cittadini del Lazio”.

Così la presidente della VII Commissione regionale Sanità e Politiche Sociali, Alessia Savo (FDI), in merito alla delibera di Giunta regionale sullo stanziamento di 17 milioni di attesa per il superamento delle prestazioni ‘fuori soglia’.