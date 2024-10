La Festa della Castagna di Vallerano torna per la sua XXII edizione, pronta a offrire un mese di eventi imperdibili dal 12 ottobre al 3 novembre. Quattro weekend ricchi di appuntamenti, oltre 40 in totale, tra sapori autentici, arte, cultura e tradizioni locali, in un borgo incantevole nel cuore della Tuscia viterbese. L’edizione di quest’anno promette di essere ancora più coinvolgente, grazie a una nuova organizzazione che ha affidato il coordinamento a diverse associazioni locali, con l’obiettivo di ampliare la partecipazione della comunità e offrire un’esperienza ancora più ricca ai visitatori. Nel suggestivo centro storico di Vallerano, tra vicoli e piazze, i turisti potranno immergersi in un programma a tema contadino, fatto di visite guidate, mostre, musica dal vivo, giochi popolari e degustazioni. Protagonista indiscussa della manifestazione sarà, come sempre, la castagna DOP di Vallerano, che potrà essere gustata in diverse preparazioni nelle tipiche cantine tufacee o direttamente in piazza, accompagnata da un bicchiere di vino caldo. Il primo weekend, sabato 12 e domenica 13 ottobre, darà il via alle celebrazioni con una serie di eventi da non perdere. Sabato mattina, alle ore 11:00, inizierà con “Vieni a scoprire il sole“, un’osservazione del sole con telescopio in Piazza dell’Oratorio a cura del Gruppo Astrofili Galilei Galilei (GRAG). Nel pomeriggio, dalle 16:00 in Piazza della Repubblica, spazio ai giochi popolari, seguiti da un convegno alle 17:30 presso il Palazzo della Cultura, in cui si parlerà della castanicoltura extra-regionale, con un approfondimento sulla storia del castagno nell’Appennino settentrionale. Sempre alle 17:30, in Piazza della Repubblica, i “Musici Viatores” uniranno musica antica e tradizione popolare, mentre dalle 20:00 le cantine di Vallerano apriranno per la cena, accompagnata da intrattenimento e, dalle 23:00, un DJ set in via Don Minzoni.Domenica 13 ottobre, Piazza San Vittore ospiterà per tutto il giorno antichi giochi in legno, mentre alle 11:00, in Piazza dell’Oratorio, i visitatori potranno partecipare alla pigiatura dell’uva, oppure gustare la colazione contadina con il ricottaro in Piazza del Casalino. Dalle 12:00 sarà possibile pranzare nelle tradizionali cantine. Nel pomeriggio, alle 15:30 in Piazza dell’Oratorio, lo spettacolo “Cappuccetto Rosso Stralunato” offrirà una rivisitazione della famosa favola con le melodie uniche dell’Orchestralunata. Alla stessa ora, in Piazza San Vittore, Leonardo Angelucci si esibirà in un concerto live, mentre in Piazza della Repubblica, dalle 17:00, il gruppo Matrù di Amatrice celebrerà arti e tradizioni popolari. La XXII edizione della Festa della Castagna di Vallerano non è solo un viaggio alla scoperta dei sapori autentici e delle tradizioni locali, ma un’esperienza completa che animerà ogni sabato e domenica con numerosi eventi. In piazza non mancheranno le immancabili caldarroste e il buon vino, pronti a scaldare i visitatori tra una passeggiata e l’altra. Ogni fine settimana sarà arricchito da visite guidate ed escursioni tra le bellezze naturali e architettoniche di Vallerano e dintorni, con la possibilità di prenotarsi direttamente online cliccando sul link dedicato. Gli amanti dell’arte potranno inoltre ammirare 60 per Arte, una mostra itinerante che vedrà i pittori della Tuscia esporre le loro opere presso il Palazzo della Cultura e la Sala Bigiaretti. In Piazza della Repubblica, ci si potrà divertire con Venge chi cce ‘cchiappa, un gioco a premi che metterà alla prova la prontezza e l’intuito dei partecipanti. Le domeniche, in Largo Trento, ospiteranno la spettacolare esposizione di macchine agricole, il Big Trattor, per appassionati e curiosi di tutte le età. Non mancheranno momenti dedicati alla gastronomia, con il Laboratorio didattico di cucina valleranese ogni domenica alle 11:00 nel centro storico, dove sarà possibile scoprire i segreti di ricette tradizionali come fricciolose, culitonni e ciciliani. Per rimanere aggiornati su tutte le attività, prenotare le visite guidate e scoprire i menù settimanali, è possibile consultare il sito www.festacastagna.ito seguire gli account social ufficiali su Facebook e Instagram.