RIETI: I CARABINIERI ARRESTANO UN UOMO PER FURTO AGGRAVATO

La Stazione Carabinieri di Rieti ha arrestato in flagranza di reato un ventenne, di origini straniere, in Italia senza fissa dimora, per furto aggravato.

L’arresto è stato eseguito nel corso di un intervento richiesto, tramite il Numero Unico di Emergenza 112, dal titolare di un noto esercizio commerciale del capoluogo che aveva segnalato il furto di alcuni capi di abbigliamento da parte di un ragazzo.

I Carabinieri, immeditatamente giunti sul posto, hanno individuato e fermato la persona segnalata prima che potesse guadagnare l’uscita dal negozio e quindi la fuga con gli oggetti rubati.

A conferma della segnalazione pervenuta alla Centrale Operativa, tramite una perquisizione personale, sono stati rinvenuti gli indumenti trafugati, aventi un valore complessivo di circa 200 euro.

L’uomo è stato così arrestato mentre la merce recuperata restituita al proprietario dell’esercizio commerciale.

Si dà atto, come di consueto, che il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari e che eventuali responsabilità penali saranno valutate dall’Autorità Giudiziaria.