Epidemia di “rigorini” in Serie A. Rocchi: “Non sono soddisfatto degli arbitraggi”

La critica del designatore. In Italia in 7 giornate fischiato il triplo dei rigori rispetto alla Premier League

ROMA – “Soddisfatto degli arbitraggi di questa giornata? No”. Il giudizio senza appello è di Gianluca Rocchi, il designatore della Serie A. L’epidemia di “rigorini” che si è abbattuta sul campionato italiano nell’ultimo weekend ha di fatto sconfessato anche le sue linee guida.

Si è alzato delle polemiche, ma più di quelle parlano i numeri. Sono 32 i rigori fischiati in Serie A in appena sette giornate: circa 4,6 rigori a giornata. Un’enormità, soprattutto se confrontata con le statistiche degli altri campionati: la Liga viaggia a 28 in 90 partite (0,31 di media), la Ligue 1 27 in 63 gare, media 0,43), la Bundesliga 23 rigori su 54 partite (media 0,43) e infine la Premier League, dove hanno fischiato solo 12 rigori in 70 partite.

fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it