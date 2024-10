Solidarietà e legalità, Donatorinati in prima linea con la Questura di Ascoli Piceno per portare avanti i valori fondamentali per educare le giovani generazioni

La Questura di AscoliPiceno in collaborazione con l’associazione DonatoriNati-Polizia di Stato e con il supporto dell’Arengo, ha organizzato oggi un evento finalizzato alla sensibilizzazione alla donazione di sangue ed alla legalità. Studenti e cittadini si sono incontrati con i volontari dell’associazione per condividere l’importanza del dono. Promuovere la donazione di sangue con l’esempio è uno dei segnali più chiari che si possa dare per la diffusione della cultura della salute e della solidarietà.

Tutti insieme poi hanno assistito alla discesa dal palazzo comunale dei Supereroi Acrobatici e i bambini hanno poi potuto scattare foto con i personaggi dei fumetti che si aggiravano tra i volontari e i poliziotti.

Alla manifestazione presente anche Don Patriciello.