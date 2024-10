SICUREZZA, SALA 3.350 VIGILI A MILANO ENTRO FINE MANDATO, DE CORATO (FDI): «SALA ASSUME “GHISA” SOLO PER FARE MULTE

NFATTI SIAMO LA CITTA’ IN ITALIA DOVE SE NE FANNO IN ASSOLUTO DI PIU’. ALTRO CHE SICUREZZA»!

«Leggo le dichiarazioni odierne di Sala che continua a fare ciò che ha fatto in campagna elettorale nel 2021, ovvero “promesse da marinaio”! Il Sindaco oggi ha parlato di 707 agenti assunti da maggio 2022. Ma chi li ha visti a Milano? Cosa hanno fatto questi nuovi assunti? L’unico dato che abbiamo, ed è una netta e chiara risposta, è il fatto che Milano è la prima città in Italia per numero di verbali fatti, oltre 4 milioni da maggio 2022 a settembre 2024 e per incassi derivanti da sanzioni del codice della Strada! Un altro dato allarmante è il fatto che sempre più agenti di Polizia Locale danno le dimissioni perché non si sentono protetti, non vengono riconosciuti loro adeguatamente gli straordinari e le dotazioni strumentali in loro possesso non sono complete. Prova ne è il fatto che, negli ultimi mesi, sono stati diversi gli scioperi dei vigili che hanno messo ko l’intera città! Le assunzioni fatte da Sala e Granelli, così fatte, non servono a nulla. Anche i “ghisa”, come già fanno egregiamente Carabinieri e Polizia di Stato, dovrebbero garantire sicurezza alla città ma il Centrosinistra preferisce dar loro altre mansioni finalizzate all’aumento delle casse comunali».

Lo dichiara il Deputato di Fratelli d’Italia e vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati, capogruppo Fdi in Commissione Parlamentare Antimafia ed ex vice Sindaco della città nelle Giunte di Centrodestra,Riccardo De Corato.