I calciatori potranno rescindere i contratti quando gli pare: il calcio di fronte ad una nuova sentenza Bosman

Per la Corte di giustizia Ue le regole FIFA sui trasferimenti dei calciatori violano la libera circolazione. Il caso Diarra potrebbe innescare una nuova rivoluzione

ROMA – Le regole sui trasferimenti dei calciatori in Europa della FIFA violano le leggi dell’Unione Europea sulla libera circolazione dei lavoratori. Così ha sentenziato la Corte di giustizia dell’Unione Europea, sul caso all’ex giocatore francese Lassana Diarra. “Le norme in questione sono tali da ostacolare la libera circolazione dei calciatori professionisti che desiderano sviluppare la propria attività andando a lavorare per un nuovo club”, ha affermato la CGUE.

I regolamenti FIFA sullo status e il trasferimento dei giocatori (RSTP) stabiliscono che un giocatore che rescinde “senza giusta causa” un contratto prima della sua scadenza è tenuto a pagare un indennizzo al club e che, quando il giocatore si unisce a un nuovo club, sarà solidalmente responsabile del pagamento dell’indennizzo. Per la corte europea sono regole sbagliate. E questa sentenza, potenzialmente, potrebbe cambiare il mercato del calcio europeo per come lo conosciamo dal 1995, da quando cioè un’altra famosissima sentenza della stessa corte – la sentenza Bosman – fece crollare tutto il sistema dei “cartellini”.Di fatto, anche se adesso il caso Diarra dovrà tornare davanti ai tribunali del Belgio, si tratta di un punto che fa giurisprudenza: in teoria ai giocatori viene riconosciuto il potere di rescindere i propri contratti in qualsiasi momento.

fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it