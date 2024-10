Caso Emanuela Orlandi – Mirella Gregori, il monsignore maestro di canto: “Ratzinger voleva la verità, venni interrogato”

Monsignor Valentino Miserachs Grau è stato ascoltato oggi dalla Commissione bicamerale di inchiesta sulla scomparsa di Mirella Gregori e di Emanuela Orlandi. E ha raccontato l’interessamento di Papa Benedetto per la vicenda

ROMA – Papa Benedetto “voleva far luce” sulla vicenda di Emanuela Orlandi, la cittadina vaticana scomparsa il 22 giugno del 1983. A spiegarlo è stato monsignor Valentino Miserachs Grau, già maestro di canto corale della scuola di musica ‘Tommaso Ludovico da Victoria’. Qui, dalla classe di Canto corale fu organizzato il coro ‘T. L. da Victoria’, con il quale unitamente all’Orchestra sinfonica della Scuola, realizzò più di trecento esecuzioni, fra saggi e concerti e tra gli alunni di questa scuola c’era proprio Emanuela Orlandi. Il monsignor Valentino Miserachs Grau ha parlato oggi durante l’audizione della Commissione bicamerale di inchiesta sulla scomparsa di Mirella Gregori e di Emanuela Orlandi.

Monsignor Valentino Miserachs Grau ha spiegato anche di essere stato interrogato dal capo della gendarmeria vaticana “nel 2012”, Domanico Giani ma di non sapere se “oltre me è stato convocato qualcuno”. C’erano anche “l’assessore della Segreteria di Stato e qualche altro gendarme perché papa Benedetto voleva far luce sulla questione”.

Sui social, intanto, il fratello di Emanuela, Pietro Orlandi, ha annunciato l’incontro pubblico ’41 anni senza arrendersi’, che si terrà a Roma lunedì 7 ottobre in Campidoglio, presso la Sala della Protomoteca, alle 16.30.

