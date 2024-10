MONZA, SEQUESTRATI 200 CHILI DI COCAINA 3 ARRESTI, DE CORATO (FDI): «LINEA DEL GOVERNO E’ QUELLA RIBADITA OGGI DAL SOTTOSEGRETARIO MANTOVANO. GRAZIE ALL’ARMA»

«Ringrazio l’Arma dei Carabinieri, in particolare le stazioni di Agrate Brianza, Milano e Vimercate che simultaneamente, nei giorni scorsi, hanno sequestrato oltre duecento chili di cocaina che sul mercato avrebbero fruttato più di 15 milioni di euro. Come ribadito anche oggi dal Sottosegretario Alfredo Mantovano, in audizione in Commissione, il consumo di questo tipo di sostanze in Italia è molto diffuso: Nel 2023 sono stati denunciati per reati correlati alla droga 1.246 minorenni, il 4,5% del totale delle denunce, con un aumento del 10% rispetto all’anno precedente. Nel 2022 sono stati segnalati 3.799 minorenni, il 12% di tutti i segnalati per possesso di sostanza stupefacente per uso personale. La quasi totalità delle segnalazioni riguarda cannabinoidi. Attraverso il Ddl Sicurezza, come Governo, stiamo provando a dare applicazione a una legge (del 2016) nei fatti quasi sempre disapplicata. Concordo a pieno il pensiero di Mantovano anche sul fatto che non è da escludere, ed è spesso sottostimata, la correlazione tra abusi di alcool/droghe e comportamenti violenti/aggressivi».

Lo dichiara il Deputato di Fratelli d’Italia e vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati, capogruppo Fdi in Commissione Parlamentare Antimafia ed ex vice Sindaco della città nelle Giunte di Centrodestra,Riccardo De Corato.