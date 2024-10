Trequattrini: «Lavoro sinergico per rendere il Lazio un hub competitivo e innovativo»

Un lavoro unitario con un fronte unito per rendere il Lazio un hub competitivo e innovativo per il settore dell’automotive. Il Commissario del Consorzio Industriale del Lazio, prof. Raffaele Trequattrini, è intervenuto all’audizione della XI Commissione Consiliare Permanente della Regione Lazio incentrata sulla situazione dello stabilimento Stellantis di Piedimonte San Germano. «Oggi il settore automotive sta

affrontando sfide senza precedenti che richiedono politiche industriali mirate e interventi strategici da parte delle istituzioni e degli attori locali. Il Consorzio sta attraversando una fondamentale fase di passaggio per diventare il braccio operativo della politica industriale della Regione – ha affermato il Commissario del Consorzio Industriale del Lazio prof. Raffaele Trequattrini – Per svolgere a pieno questo compito sarà fondamentale una rapida conclusione dell’iter di approvazione della legge regionale sui Consorzi Industriali che dovrebbe sancire l’entrata della Regione Lazio nel capitale dell’ente. Ciò dovrebbe liberare risorse in grado di favorire progetti anche a vantaggio dell’automotive, che ancora oggi costituisce uno dei settori principali della manifattura regionale. Il settore automobilistico sta affrontando sfide complesse, ma con le giuste politiche industriali e con il sostegno di enti come il Consorzio Industriale del Lazio, possiamo trasformare queste sfide in opportunità di crescita e innovazione. La realizzazione di infrastrutture, la promozione della transizione ecologica, l’aumento della produttività tramite la digitalizzazione e l’attrazione di nuovi investimenti sono tutti pilastri fondamentali su cui il Consorzio sta già lavorando. Grazie al supporto e alla collaborazione di tutte le istituzioni coinvolte, possiamo assicurare che il Lazio diventi un hub competitivo e innovativo per il settore automotive a livello nazionale ed europeo. In quest’ottica l’istituzione di un tavolo permanente consentirà un maggior dialogo tra tutte le parti interessate permettendo di poter avviare azioni unitarie, tempestive e in grado di fornire le giuste risposte al territorio. Da parte nostra ci sarà il massimo impegno e la massima disponibilità ad ascoltare ogni istanza».