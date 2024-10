L’iter del PRG, a breve visionabile dalla cittadinanza

Trevi Nel Lazio, Grazioli: “La minoranza mette in primo piano le sue esigenze politiche, rispetto agli interessi dei cittadini e della comunità”

Dallo scorso 17 settembre è stato pubblicato presso l’Albo pretorio del Comune di Trevi Nel Lazio, il Piano Regolatore Generale relativo alle integrazioni richieste dalla Regione. L’iter prevede che passati i 30 giorni dalla pubblicazione, nei successivi trenta giorni, ogni interessato potrà presentare le osservazioni al Piano, all’esito del quale il Consiglio comunale dovrà esprimersi sulle medesime osservazioni presentate. “ Vi è tra l’altro –si legge in una nota della Casa Comunale- anche una copia cartacea depositata presso l’Ufficio del protocollo che ogni interessato può chiedere di consultare. In verità vi era già stata una prima pubblicazione il 3 agosto 2024, ma sulla quale vi era stato un esposto alla Regione da parte del gruppo di minoranza, in quanto sull’avviso era riportato erroneamente che il termine per la presentazione delle osservazioni sarebbe scaduto il 2 settembre, anziché di ottobre. Tale errore era ovviamente un errore materiale di trascrizione, dinanzi al quale l’Amministrazione aveva due strade o considerare il 2 settembre come il termine di scadenza della pubblicazione del Piano e quindi notificare l’avviso nel senso che le osservazioni si sarebbero potute presentare fino ai 30 giorni successivi al 2 settembre, oppure rifare ex novo la pubblicazione. La strada scelta è stata quella di rifare la pubblicazione, in modo da ampliare il più possibile il termine di visibilità del Piano da parte dei cittadini. Ovviamente tutte le osservazioni presentate in relazione alla prima pubblicazione saranno analizzate dal Consiglio comunale, allo stesso modo di quelle che saranno presentate con la pubblicazione corrente e questo per la salvaguardia del principio della validità degli atti amministrativi”. Nella nota si evidenzia il comportamento avverso da parte del gruppo di minoranza “Unione e Cambiamento in relazione alla questione. “Ciò che preme sottolineare –sottolinea il Sindaco Silvio Grazioli- è come la minoranza si sia catapultata a fare l’esposto contro la pubblicazione del Piano regolatore dimostrando in tal senso di mettere in primo piano le sue esigenze politiche rispetto agli interessi dei cittadini e della comunità. Purtroppo questo accade spesso perché è la stessa opposizione che fa esposti su tanti aspetti dell’attività amministrativa. Vogliamo soltanto ricordare che quando l’attuale Sindaco era all’opposizione di esposti e di denunce ne ha fatti un numero preciso e facilmente calcolabile: vale a dire 0 (zero), ripetiamo 0 (zero), evidentemente c’è una diversa valutazione della conduzione politica da parte dell’attuale minoranza rispetto alla minoranza di allora. Comunque la cosa importante è completare l’iter di approvazione del Piano in modo da consentire ai cittadini di Trevi di avere un Piano Regolatore approvato che seppur con i suoi limiti e le necessità di emendarlo successivamente ed adeguarlo, dà comunque certezza di diritto ad ogni cittadino su ciò che può fare e su ciò che non può fare, e soprattutto consente alla comunità di avere una visione di insieme della conservazione e della crescita urbanistica del territorio”.