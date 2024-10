MeltingPot e la Città Ideale presentano ‘Il Circo in Villa-Villaggio De Sanctis 2024’

Nel cuore del parco romano di Villa De Sanctis, tra Via Casilina e Via dei Gordiani, dal 5 al 27 ottobre 2024 torna la terza edizione di Villaggio De Sanctis, il festival autunnale di circo con appuntamenti e laboratori dedicati a famiglie e nuove generazioni ideato dall’associazione U35 MeltingPot.

Tutti i sabati e tutte le domeniche dal 5 al 27 ottobre, dalle ore 16:00, Villaggio De Sanctis ospiterà la Circo Svago, la Compagnia Tribulè e il Collettivo PaZo che terranno 8 workshop sulle arti circensi aperti alle nuove generazioni.

A seguire, i sabati alle ore 18:00 e le domeniche alle ore 17:00, la rassegna propone gli spettacoli delle formazioni di Nuovo Circo più interessanti del panorama nazionale ed europeo per un calendario di appuntamenti trasversalmente apprezzato da tutti. Protagonisti saranno i francesi CieZec – Zenzero e Cannella con il loro spettacolo “Seguime”, il Collettivo PaZo con lo spettacolo “Il Mondo di La”, e ancora la Compagnia laziale Circo Svago con il loro celebre “Circo Svago Show”, Daniele Giangreco con “In Viaggio”, la magia di Fil in “Mago o non M’ago”, la Compagnia ArteMakìa con lo spettacolo “On The Road”, la Scuola di Circo Tribulè che porterà in scena “Tribulè Cabaret” ed infine il Collettivo Flaan con lo show “Underdog”.

MelitngPot è una giovane realtà capitolina composta da U35, che grazie al costante impegno sul territorio è riuscita a costruire importanti sinergie con diverse progettualità artistiche, al fine di sostenere e sviluppare la creatività nei più giovani.

Leonardo Varriale, direttore artistico di MeltingPot, dichiara: “Siamo entusiasti di presentare la terza edizione del progetto Villaggio De Sanctis, un contenitore culturale che, anche quest’anno, darà vita a un’esperienza unica e coinvolgente per tutta la comunità. Dal 5 al 27 ottobre 2024, il parco di Villa De Sanctis si trasformerà in un vero e proprio villaggio circense, dove i bambini potranno partecipare a laboratori di circo, sperimentando l’arte del movimento e della creatività in un contesto ludico ed educativo. Ogni sabato e domenica, inoltre, saranno in scena spettacoli circensi di grande qualità, pensati per stupire e divertire spettatori di tutte le età.

Il nostro obiettivo è offrire momenti di crescita culturale e condivisione, portando le famiglie a scoprire e apprezzare le arti performative. Crediamo fermamente nel potere del circo come forma di espressione inclusiva e accessibile a tutti e Villaggio De Sanctis ne è la dimostrazione concreta”.

Melting Pot è un’associazione giovanile under 35 nata grazie a Vitamina G, un’iniziativa della Regione Lazio per promuovere lo sviluppo di enti del terzo settore per i giovani under 35. L’associazione promuove la creatività giovanile e gestisce lo Spazio Ideale, un co-working a baratto a Torpignattara dove i creativi lavorano in cambio di contributi pratici.

Il progetto è realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura – Direzione Generale Spettacolo ed è vincitore dell’Avviso Pubblico. Lo spettacolo dal vivo fuori dal Centro – Anno 2024 promosso da Roma Capitale – Dipartimento Attività Culturali in collaborazione con SIAE

Per info sul programma: www.villaggiodesanctis.it

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria: https://shorturl.at/ZAxzC

5 – 27 ottobre

Villa De Sanctis (ingresso pedonale da via di San Marcellino, ingresso con parcheggio Via dei Gordiani 5) – Roma

Mobilità Sostenibile:

Bus nn.11/105/558 fermate Casilina/Pierozzi e Casilina//Berardi

Bus nn.412/544/558 fermate Balzani/Ferraironi e Balzani/Durante

Tram “Roma Giardinetti” fermata Casilina/Berardi