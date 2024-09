STREET ART FESTIVAL. I GRANAI

I Edizione

Street art, musica e sport

dal 27 al 29 settembre 2024

dalle 10.00 alle 20.00

in live painting dal 23 settembre

Centro Commerciale I Granai

Via Mario Rigamonti 100

ROMA

PARTECIPAZIONE GRATUITA

Dal 27 al 29 settembre 2024, presso il Centro Commerciale I Granai di Roma, al via la prima edizione dello STREET ART FESTIVAL. I GRANAI promosso dal Centro Commerciale I Granai di Roma. La sezione dedicata alla Street Art a cura di Enrico Peca, già direttore artistico del Pulpa Festival in Abruzzo, è organizzata dallo Spazio010 di Pescara

Tre giorni di festa con la possibilità di partecipazione gratuita per la comunità e tutti i fruitori del Centro. Il Festival trasformerà l’area in un museo a cielo aperto, per celebrare l’arte urbana e offrire al pubblico un’esperienza unica. I torrini esterni del centro commerciale, situati in via Rigamoni, saranno dipinti da dieci artisti sul tema “Le donne e lo sport”. Già dal 23 settembre inizierà il live painting per la realizzazione delle opere permanenti che saranno completate entro il 29 settembre.

Ci sarà una sezione dedicata alla musica organizzata da UAM e alle attività sportive, tra cui skateboarding e partite di basket con professionisti a cui potrà partecipare anche il pubblico.

Enrico Peca: “Come per il Pulpa Festival, giunto ormai alla sua quarta edizione, l’idea di organizzare un appuntamento di Street Art presso i Granai di Roma nasce dal desiderio di coinvolgere artisti internazionali e di rendere attivamente partecipe la comunità locale. Ogni volta che realizziamo murales, il festival diventa un’esperienza collettiva, in cui la comunità stessa si sente responsabile della conservazione delle opere, contribuendo a trasformarle in un patrimonio condiviso”.

Per la tipologia deI progetto si prevede la decorazione di 10 torrini, di cui 4 alti 15 metri e i restanti 6 alti 12 metri. Sulla parte in vetrocemento, che non è adatta alla pittura o presenta una resa diversa rispetto al muro (a causa degli agenti atmosferici e della natura del materiale stesso), verrà applicata una stampa in PVC con una base di 2,74 metri. La parte rimanente, circa 4,4 metri, sarà dipinta direttamente dagli artisti. La parte curva dei torrini è stata rasata e imbiancata, pronta per essere decorata con diverse tecniche, come bombolette spray, vernice al quarzo e acrilici.

Sono dieci gli street artist internazionali invitati dal curatore Enrico Peca:

Carloni, Diamond, Ettorre, Giusy Guerriero, Luca Ledda, Mr Thoms, Rame 13, Ale Senso, Solo, UMAN.

OPERE:

Mr Thoms presenterà un murale ironico che mette in evidenza l’energia delle donne nello sport. Conosciuto per i suoi personaggi stilizzati e umoristici, ha abbellito molti spazi urbani con la sua arte.

Rame 13 creerà un’opera che celebra le donne nel surf, mostrando la loro connessione con l’oceano. Artista versatile, Ginevra Giovannoni lavora nell’arte urbana e nell’illustrazione.

Giusy Guerriero dedicherà il suo murale alla danza, ispirata ad Angela Isadora Duncan, rappresentando la grazia e la forza delle ballerine. Giusy ha una formazione internazionale che ha arricchito la sua prospettiva artistica.

UMAN (Manuela Merlo) realizzerà ritratti realistici, esplorando la potenza del realismo nella street art. Con una formazione in Grafica Pubblicitaria e Scenografia, UMAN ha collaborato con i “Pittori Anonimi del Trullo”.

Solo raffigurerà una figura simbolica della natura rigenerata, esprimendo armonia e libertà femminile. Influenzato dalla pop art, i suoi murales spesso affrontano temi di resilienza.

Diamond esplorerà la resilienza femminile con un’opera ispirata a “Million Dollar Baby”. Stefano Biagiotti, noto come Diamond, utilizza tecniche varie per esplorare il simbolismo urbano.

Ale Senso rappresenterà il Wing Chun, un’arte marziale creata da una donna, con simboli di forza e determinazione. Ale Senso ha un vasto background internazionale e collabora con importanti marchi.

Ettorre celebrerà la cultura dello skateboard, enfatizzando la libertà e il dinamismo del movimento. Conosciuto per le sue installazioni, Ettorre esplora nuove forme di espressione urbana.

Luca Ledda affronterà il tema dell’accettazione del corpo attraverso un’opera ispirata a Jessamyn Stanley. Le sue opere fondono surrealismo pop e simboli archetipici.

Carloni omaggerà Ellen Brennan, una pioniera del wingsuit flying, catturando l’adrenalina e la libertà del volo estremo. Alessandra Carloni esplora temi di avventura e libertà nei suoi murales.

I GRANAI

Il Centro Commerciale I Granai nasce nel 1992 posizionandosi tra i primi d’Italia.

Sorge all’interno del quadrante sud / est di Roma e diviene fin da subito punto di riferimento per migliaia di famiglie, unendo tre generazioni grazie ai numerosissimi servizi offerti. Per i Granai l’attenzione all’ambiente è aspetto fondamentale, nel maggio 2006, in collaborazione con il Comune di Roma, è stato infatti inaugurato proprio accanto al centro commerciale, il Parco di Forte Ardeatino: 55.000 mq di spazio verde, composto da panchine e giochi per bambini per godere di momenti rilassanti e rigeneranti.

UFFICIO STAMPA RP/Press

Contatti: Marcella Russo – M. +39 349 3999037

www.rp-press.it | E. press@rp-press.it

INFO:

E: hello@pulpafestival.it

Telefono: +39 3737231160

SCHEDA TECNICA:

Titolo: Street Art Festival. I Granai

Artisti: Carloni, Diamond, Ettorre, Giusy Guerriero, Luca Ledda, Mr Thoms, Rame 13, Ale Senso, Solo, UMAN.

Sezione street art a cura di: Enrico Peca

Date: Dal 27 al 29 settembre 2024

Live painting: dal 23 al 29 settembre 2024

Orari: dalle 10:00 alle 20:00

Dove: Centro Commerciale I GRANAI, Via Mario Rigamonti 100, Roma

Organizzazione sezione street art: www.pulpafestival.it e Spazio010 ( Pescara)

Sponsor: Centro Commerciale I GRANAI, Roma

Patrocinio: Comune di Roma, Municipio VIII

PARTECIPAZIONE LIBERA