Una grande e coinvolgente estate, con grandi numeri e risultati straordinari

Trevi Nel Lazio, Secondo i consiglieri di Unione e Cambiamento è stata la peggiore “Estate Trebana” di tutti i tempi

In una nota il Sindaco Silvio Grazioli ha espresso grande soddisfazione per la riuscita delle manifestazioni estive che hanno visto una nutrita presenza di persone ed un ottimo livello qualitativo in termini turistici e culturali. “Doveroso un plauso va al Comitato dei festeggiamenti –si legge nel comunicato- che ha saputo coordinare le Associazioni del territorio e le attività che hanno contribuito a fare le iniziative sia agli Altipiani con il Consorzio, la pro loco intercomunale e le attività commerciali, sia a Trevi con Juvenilia che si è distinta per le iniziative culturali di particolare pregio, con la Misericordia che ha dato come sempre il suo valido contributo, anche con la rappresentazione teatrale, con le Bande San Pietro Eremita e città di Trevi che ci hanno accompagnato nella festa e con il concerto tenuto il 30 agosto dalla stessa Banda Città di Trevi con le associazioni parrocchiali, la confraternita, con il gruppo delle signore legato alla parrocchia che ha fatto i disegni sia a Trevi che a Rocca di Botte ed insieme alla confraternita di San Pietro hanno organizzato la presenza dei bambini il giorno dell’arrivo dei compari. Un plauso a tutti i ragazzi che hanno aiutato nella realizzazione del Palio del 31 agosto. Il livello delle manifestazioni è stato sempre di alto profilo, ricordiamo il memorial in onore di Emilio Cecconi, Renzo Gentili e Giuseppe Taraborelli, le rappresentazioni teatrali, le presentazioni dei libri tra cui Canti trebani del pittore Jeorges de Canino, il conferimento della cittadinanza onoraria al cardinal Zuppi che ha rappresentato un momento di particolare intensità e che resterà sicuramente negli annali della nostra storia. Dobbiamo sottolineare -continua il comunicato- con grande soddisfazione che quest’anno si è verificato sia il 30 ma soprattutto il 31 con il Palio un fenomeno che erano decenni che non si verificava vale a dire che le attività commerciali e segnatamente i bar hanno praticamente finito tutte le scorte e le riserve”. Un comunicato chiaro, che mostra il coinvolgimento dell’intero paese, unito nell’unico obiettivo quello di promuovere questo splendido territorio. Però c’è chi ovviamente, continua a negare la realtà dei fatti, e nel tipico atteggiamento del mitomane deve sempre e comunque negare, dando una versione che è l’esatto contrario della realtà, come continua a fare il gruppo di minoranza “Unione e Cambiamento”, che in una nota via social dello scorso 4 settembre indica l’estate a Trevi Nel Lazio appena conclusa affermando: “…La peggiore amministrazione di tutti i tempi ci “regala” la peggiore “Estate Trebana” di tutti i tempi….”. Un commento che ha lasciato perplessi, i cittadini di Trevi, i villeggianti, i commercianti, le associazioni e tutti coloro che personalmente hanno vissuto gli eventi del programma dell’estate trebana, ammirata ed apprezzata, anche dagli amministratori dei paesi limitrofi, ma non dai consiglieri di minoranza di “Unione e Cambiamento”, che cercano maldestramente di manipolare la verità, mentendo in continuazione. “Dinanzi a questo straordinario successo vi è stata la nota stonata del gruppo di minoranza Unione e Cambiamento –conclude il comunicato del Sindaco Grazioli- che ha cercato di sminuire quello che era stato fatto, non apprezzando il lavoro delle associazioni, dei ragazzi, il loro sforzo profuso volontariamente per far riuscire bene le manifestazioni. Crediamo che l’opposizione abbia perso un’occasione per sottolineare la bravura delle associazioni e dei ragazzi, sminuendone la portata e l’efficacia e creando una polemica inutile, anzi dannosa alla comunità, che invece ha bisogno di essere sostenuta nelle azioni volontarie e disinteressate dei giovani e delle associazioni, che costituiscono il nervo della nostra società”.