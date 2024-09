Il Vicepresidente di ANCI Lazio, Quadrini, partecipa all’Inaugurazione del Monumento dedicato agli Aviatori Sanitari presso l’Aeroporto di Pratica di Mare

Il Vicepresidente di ANCI Lazio ha partecipato con grande onore alla cerimonia di inaugurazione del Monumento dedicato agli Aviatori Sanitari, svoltasi presso l’Aeroporto di Pratica di Mare. Questo monumento è stato eretto per ricordare i caduti, i dispersi e i benemeriti che, nella vita civile, senza più indossare l’uniforme azzurra , furono esempio di preclare virtù civiche. La cerimonia ha rappresentato un momento di profonda riflessione e riconoscimento per il sacrificio e il servizio di questi eroi silenziosi. In una nota, il Vicepresidente Quadrini, ha sottolineato l’importanza della manifestazione e il ruolo cruciale del Corpo degli Aviatori Sanitari: “Oggi onoriamo coloro che hanno servito il nostro Paese con straordinario coraggio e dedizione. Gli Aviatori Sanitari, con il loro impegno e sacrificio, incarnano il vero spirito di servizio e altruismo. Questo monumento non è solo un tributo alla loro memoria, ma anche un simbolo della nostra gratitudine per il loro prezioso contributo.” Quadrini, ha inoltre lodato la stretta collaborazione con il Maresciallo Patrizio Di Folco, Consigliere Nazionale di ANCI, che ha avuto un ruolo fondamentale nella ricerca e identificazione dei nomi dei parenti degli Aviatori Sanitari iscritti nel monumento. “È stato un onore lavorare al fianco del Maresciallo Di Folco in questa duplice veste. La sua dedizione e competenza nella ricerca e nella preparazione di questo evento sono state cruciali per la riuscita della manifestazione. Il suo impegno è stato un esempio di come la collaborazione e la passione possano portare a risultati significativi,” ha dichiarato il Vicepresidente.

Un sentito ringraziamento è stato rivolto al direttore dell’ Infermiera Principale di Pratica di Mare , col. Federico CERINI ed all’intero corpo sanitario dell’Aeronautica Militare per l’invito e per l’organizzazione della magnifica cerimonia . “Ringrazio sinceramente tutti coloro che hanno contribuito a rendere questa manifestazione un successo, in particolare modo la famiglia Simonelli pronipoti del generale medico dott. Bruni Bruno premiato al valore nel 2′ conflitto mondiale ed originario di Sora. La cerimonia è stata una celebrazione solenne e commovente, degna del sacrificio e del servizio degli Aviatori Sanitari. Un ringraziamento particolare al Generale Luca Goretti, faro di integrità e di servizio. La sua leadership e il suo supporto hanno contribuito a rendere questo evento un tributo degno al sacrificio degli Aviatori Sanitari. Siamo grati per il suo instancabile lavoro e per il suo esempio di grande valore.”