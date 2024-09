La protezione civile compie 20 anni: “Servizio insostituibile”  

Filettino, De Meis: “Un sodalizio determinante per la salvaguardia del territorio e della popolazione”

Nei giorni scorsi per i 20 anni di attività di volontariato in ambito locale, regionale e nazionale, il gruppo di Protezione Civile- Radio Soccorso di Filettino ha ricevuto dalla Direzione Regionale Protezione Civile e dal C.O.V. un mezzo pick-up EVO CROSS . Una ricorrenza che è stata festeggiata durante la giornata con il coinvolgimento di tutta la popolazione locale, anche attività dimostrative in casi di emergenza che hanno piacevolmente coinvolto i più piccoli. Nelle parole del coordinatore del gruppo di Radio Soccorso di Filettino Vincenzo Ottaviani, instancabile in questo servizio di volontariato per il territorio, il sincero ringraziamento a nome del sodalizio: “ Ringraziamo Don Pierluigi per aver benedetto il nuovo mezzo, i nostri volontari sempre disponibili, il Comune di Filettino per il riconoscimento dato, i Carabinieri territoriali e Carabinieri forestali, la dottoressa Ludmila Voicu per le belle parole espresse per noi, gli amici della Misericordia di Trevi, i bambini che hanno partecipato ai giochi, Giuseppe e Ombretta per aver offerto la torta con tanto di candeline e naturalmente tutti voi per aver partecipato alla bella manifestazione”. Durante la manifestazione il Sindaco Paolo De Meis, ha conferito una targa riconoscimento per l’importante traguardo e la fondamentale funzione che il gruppo svolge. “Con il riconoscimento per i 20 anni di attività al gruppo di Radio Soccorso di Filettino –commenta il Sindaco De Meis- voglio ringraziare a nome di tutta la comunità , i volontari per il loro prezioso e insostituibile servizio. Un gruppo sempre pronto ed efficiente nel portare aiuto e sostegno concreto nelle calamità naturali che hanno colpito il nostro territorio, la Regione ed la nazione e non solo. Il gruppo di Radio Soccorso di Filettino fin dalla sua nascita è dotato di un piano specifico per gli interventi e l’arrivo di questo nuovo mezzo integra e rende ancora più efficiente il loro operato. Filettino è il paese più alto del Lazio, la sua conformazione geografica rende fondamentale la presenza di questo sodalizio, composto da volontari, preparati ed capaci guidati da Vincenzo Ottaviani, l’auspicio è che il gruppo cresca con la partecipazione dei nostri giovani che amano questo territorio”.