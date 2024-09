Al via la magia del Regno di Babbo Natale 2024: luci, gioia e nuovi percorsi per continuare a sognare insieme

13 settembre 2024 alle ore 16:00 a Vetralla (VT). Preparati a vivere la magia del Natale come mai prima d’ora! I magici personaggi del Regno di Babbo Natale, in un percorso tutto nuovo, e nell’atmosfera più bella che si possa respirare, accoglieranno visitatori e turisti per l’apertura della stagione 2024 di questo mondo incantato, ormai tradizione annuale per milioni di amanti del Natale

Tutto è pronto per una stagione strepitosa che attende il Regno di Babbo Natale di Vetralla, con promettenti novità che renderanno il natale 2024 tra i più magici mai vissuti.

Dal magico ingresso dove ogni ospite torna bambino, alla sala dell’incanto dove gli elfi giocano al Pescasogni. E poi ancora la Casa di Babbo Natale, il tunnel dei desideri, la fabbrica di Carbone del Dr.Krampy dove viene estratto il carbone per i più birbanti! Passando per lo shopping di decorazioni nell’ormai storico mega store immersivo che non è solo un negozio, ma un vero e proprio viaggio attraverso ambientazioni emozionanti, dove ogni addobbo è stato selezionato con cura per offrire decorazioni uniche e di alta qualità, rendendo ogni visita un’avventura magica. Fino a ritrovarsi nel magico Victorian Village riempito di tante nuove attività e prelibatezze culinarie per passare un giorno straordinario. Un’esperienza unica, che regala emozioni, che riesce a trasmettere i veri valori di questa festa che sta dentro ognuno di noi. Perché saremo proprio noi a dare il giusto significato a ogni cosa, e visitando il Regno di Babbo Natale, lasciandoci coinvolgere da questo clima gioioso e arricchito per la stagione 2024 da nuovissimi spettacoli coinvolgenti, personaggi, prodotti e canzoni emozionanti, possiamo veramente capire cosa distingue questo luogo da ogni altro… qui nel Regno, ognuno ritrova e raccoglie il proprio Natale.

Ma le novità volano ben oltre rispetto alla storica sede di Vetralla. Perché quella del Regno di Babbo Natale è diventata da tempo una vera e propria identità originale che sta caratterizzando con il Natale contemporaneo in tanti altri settori anche all’estero. Dopo il primo libro, scritto da Giorgio Onorato Aquilani, dal titolo “Ogni giorno è Natale” (già scaricabile gratuitamente e aggiornato di nuovi capitoli… uno dei quali davvero fondamentali per dire a tutti la verità su Babbo Natale) e la fiaba “Lucy e il mistero della magia perduta”, Aquilani ha nuovamente scatenato la fantasia accendendo i riflettori su una seconda fiaba, dal titolo “Lucy e il Segreto di Natalloween” che uscirà in tutte le migliori librerie d’Italia con uno tra i più prestigiosi editori del Gruppo Feltrinelli: GRIBAUDO EDIZIONI.

Altra novità super attesa, la presenza del Regno di Babbo Natale e di alcune sue iniziative come partner ufficiale alla prossima edizione di Lucca Comics & Games, l’evento di importanza internazionale che avrà luogo dal 30 ottobre al 3 novembre nella nota località toscana. Il programma in dettaglio sarà poi promosso direttamente dall’organizzazione della kermesse.

Novità spettacolari promesse anche per il secondo anno della partnership tra il Regno di Babbo Natale e il parco tematico Magicland Valmontone. Dopo il grande successo del primo anno, il dream team Regno + Magicland ha deciso di fare le cose ancora più in grande per la stagione 2024.

Non di meno importanza, la linea di design Elfidea, che continua la sua crescita come brand internazionale con oltre 100 rivenditori nel mondo! Oltre alle tante novità del catalogo 2024, Elfidea ha lanciato una serie limitata di prodotti esclusivi, ispirati alle storie e ai personaggi del Regno di Babbo Natale, disponibili solo presso il megastore di Vetralla e attraverso i migliori rivenditori autorizzati.

“Gli ingredienti ci sono tutti per vivere insieme una magia senza precedenti,” assicura Giorgio Onorato Aquilani, continuando “l’ingresso al Regno di Babbo Natale di Vetralla sarà gratuito per tutta la stagione 2024 per permettere a chiunque di tornare a vedere il mondo con gli occhi di un bambino”.

Allora come non farsi coinvolgere dal magico mondo del Regno di Babbo Natale? Appuntamento fissato sul calendario per la fantastica inaugurazione il prossimo 13 settembre alle ore 16:00 a Vetralla (VT), situato al km 62,200 della Strada Statale Cassia. Il Regno di Babbo Natale sarà aperto TUTTI I GIORNI della settimana fino al 6 gennaio 2025 – per restare sempre aggiornato visita www.ilregnodibabbonatale.it.