Il The Sense Experience Resort celebra il compleanno con traguardi straordinari

Impegno, innovazione e passione: il segreto del successo

Il The Sense Experience Resort celebra il suo quarto anniversario il 23 luglio, raggiungendo straordinari traguardi di crescita e successo nel mondo dell’ospitalità. Inaugurato a luglio 2020, il resort ha rapidamente conquistato una reputazione di eccellenza e innovazione, contribuendo a rendere riconosciuta la destinazione della Maremma Toscana. Ogni soggiorno presso il The Sense Experience Resort promette un’esperienza indimenticabile, grazie a un’attenzione costante ai dettagli e a un servizio impeccabile che supera ogni aspettativa.

Questo prestigioso anniversario rappresenta non solo una celebrazione dei traguardi raggiunti, ma anche un’occasione per riflettere sull’impegno incessante nel creare un’oasi di tranquillità e benessere per tutti gli ospiti. Con una location mozzafiato e strutture all’avanguardia, il resort continua a stabilire nuovi standard nel settore, offrendo esperienze immersive che fondono eleganza, comfort e sostenibilità. In occasione del suo quarto anniversario, il The Sense Experience Resort rinnova la sua promessa di regalare momenti magici, valorizzando sempre di più l’esperienza dei suoi ospiti.

Leader della Crescita in Italia: Il The Sense Experience Resort si è classificato al 3° posto tra le aziende italiane con la maggiore crescita di fatturato nel triennio 2019-2022, secondo la classifica di Il Sole 24 Ore e Statista. Questo riconoscimento riflette la straordinaria performance economica della struttura, che ha registrato un tasso di crescita annuo (CAGR) del 32,864%..

Riconoscimento Europeo del Financial Times: Il resort ha conquistato il 7° posto nella prestigiosa classifica FT 1000 delle aziende con la maggiore crescita in Europa, per il periodo 2019-2022. Questo risultato evidenzia la resilienza e la capacità imprenditoriale del resort, nonostante le sfide poste dalla pandemia.

Candidato per il secondo anno consecutivo al prestigioso Reader’s Choice Awards di Condè Nast Traveller, che premia fra gli altri, ogni anno, i migliori alberghi del mondo.

Innovazione e Sostenibilità: Il The Sense Experience Resort si distingue non solo per la sua crescita economica, ma anche per l’impegno verso l’innovazione e la sostenibilità. Il resort offre un’esperienza immersiva a contatto con la natura, valorizzando materiali ecologici e prodotti locali, e promuovendo pratiche sostenibili in tutte le operazioni.

Nuove Partnership e Collaborazioni: Quest’anno, il The Sense Experience Resort ha inoltre firmato una prestigiosa partnership con il ristorante stellato Pipero Roma, uno dei ristoranti più rinomati della Capitale, per la consulenza del ristorante fine dining Eatè,. Questa collaborazione sta portando il resort ad una nuova eccellenza, arricchendo ulteriormente l’offerta gastronomica e offrendo agli ospiti un’esperienza culinaria senza pari. Grazie a questa partnership, gli ospiti possono godere di menu esclusivi che combinano tradizione e innovazione, garantendo momenti di pura eccellenza gastronomica in riva al mare.

“Festeggiare questo anniversario con tali traguardi è un’enorme soddisfazione e testimonia il duro lavoro e la dedizione del nostro team,” afferma Federico Ficcanterri, proprietario del resort insieme al cugino Riccardo. “Siamo entusiasti di continuare a offrire esperienze indimenticabili ai nostri ospiti e di contribuire positivamente alla nostra comunità. Questo importante traguardo non sarebbe stato possibile senza la fiducia e il supporto dei nostri ospiti, che ci hanno scelto come destinazione privilegiata per le loro vacanze da sogno. “

“Sono orgoglioso di essere alla guida di un gruppo all’interno del quale ci sono strutture come il The Sense Experience Resort che ha raggiunto questi traguardi d’eccellenza. Un ringraziamento speciale va a tutto il nostro straordinario team, la cui dedizione e passione sono state fondamentali per raggiungere questi risultati straordinari e porci nuove sfide sempre più ambiziose ” commenta il Direttore Generale Ciro Verrocchi.

Con questi traguardi e nuove collaborazioni, il The Sense Experience Resort continua a stabilire nuovi standard di eccellenza nel settore dell’ospitalità, offrendo esperienze uniche e memorabili a tutti i suoi ospiti in Maremma.