Rositani: “sul fiume Velino con la manutenzione straordinaria e i finanziamenti per le strategie territoriali un nuovo sviluppo urbano in una visione organica dallo Strampelli alla Piana Reatina”

L’Assessore all’Urbanistica, Centro Storico e Valorizzazione dell’Identità Locale Giovanni Rositani:

“prosegue l’intervento di manutenzione straordinaria sulle sponde del fiume Velino iniziata lo scorso anno dal Comune di Rieti nella zona di Ponte Cavallotti, che oltre ad avere smantellato una piazza di spaccio ha acceso i riflettori sullo stato e sulle potenzialità di quell’area. La

nuova Amministrazione della Regione Lazio si è fatta carico di proseguire l’intervento di bonifica e messa in sicurezza completando l’intervento fino al Ponte Romano. Si sta ora lavorando sulla sponda sinistra dove si effettueranno lavori analoghi completandoli fino a raggiungere il Ponte di Ferro su entrambe i versanti. Successivamente con fondi P.N.R.R. la Regione Lazio proseguirà la manutenzione straordinaria fino a Ponte Carpegna. I finanziamenti in arrivo, pianificati con le strategie territoriali, permetteranno di rigenerare e rifunzionalizzare definitivamente quest’area di grande prestigio, che sarà l’innesco di nuovo sviluppo urbano in una visione organica che unisce l’Istituto di Granicoltura Nazareno Strampelli allo stadio Raul Guidobaldi e dovrà proseguire comprendendo la Piana Reatina”.