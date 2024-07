Valentino Romano presenta il libro “Filomena, la Regina delle Selve” dedicato alle donne del Grande brigantaggio”

Giovedì 4 luglio alle 18 nella sala Simoncelli del Palazzo della Cultura a Sora, Valentino Romano presenterà il suo ultimo libro sul brigantaggio, edito da Carocci.

Filomena, la Regina delle Selve è Filomena Pennacchio, la bella e audace brigantessa, una figura leggendaria della ribellione postunitaria. Affiliata alla banda di Schiavone di cui divenne l’amante, percorse a cavallo e con le pistole in pugno la Baronia avellinese, seminando terrore e sgomento, tra le popolazioni e i soldati che cercavano di catturarla.

La sua avventura criminale si infranse solo a causa di un tradimento. Condannata a quindici anni di galera, Filomena sopravvisse alle dure carceri piemontesi. La sua vita ebbe un’altra inattesa sterzata. Redenta, divenne una signora rispettabile, grazie al matrimonio con un ricco commerciante torinese più giovane di lei di quindici anni, e si dedicò prevalentemente ad attività di beneficenza fino alla morte, avvenuta nel febbraio del 1915.

La straordinarietà di una vita, nel bene come nel male, offre la possibilità di gettare luce sulle donne che presero parte alla guerra civile postunitaria. Non tutte furono determinate e forti come Filomena, né altrettanto fortunate. Ma è su loro che Valentino Romano si sofferma, depurando la figura della brigantessa, della donna che vive la vicenda del Grande Brigantaggio, dalle incrostazioni ideologiche che ne distorcono la figura.

In colloquio con Valentino Romano ci saranno Maria Scerrato, studiosa del brigantaggio femminile e Aurelio Scarpetta, autore di due fortunati volumi sul brigante sorano Luigi Alonzi, detto Chiavone.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Sora, è stata organizzata dall’Associazione “Amici del Cammino sulla Frontiera di Chiavone”

Valentino Romano, saggista e ricercatore storico, si occupa di ribellismo contadino meridionale postunitario, in particolare di quello femminile. Ha pubblicato un gran numero di saggi e monografie storiche sul fenomeno del brigantaggio.