La sezione A.N.C. di Arce Fr. ha celebrato la festa dell’Arma 210 anni dalla fondazione

il 23 Giugno la sezione A.N.C. di Arce Fr. con la presenza del Presidente Giampiero Marzilli e del segretario Rocco Simone ha celebrato la festa dell’arma, 210 anni dalla fondazione. La Santa messa è stata officiata da mons. Arcangelo D’Anastasio. Per tale occasione erano presenti i Sigg.ri Sindaci di Arce, Geom. Luigi Germani Roccadarce, Dr. Rocco Pantanella Colfelice, Avv.Protano Gabriella e Santopadre, Dr.ssa Lucia Scappaticci delegata del sindaco. Per l’Anci ha presenziato il consigliere nazionale Mar.llo Patrizio Di Folco. I Carabinieri in

servizio della caserma di Arce, in rappresentanza il Comandante Luciano Ligori con la presenza dell’ appuntato Federico. Ricca partecipazione di tanti soci in divisa sociale, con la madrina dell’ associazione Annarita Protano. Presenti la guardia di finanza in congedo con a capo il presidente, Luogotenente Giuliano De Biasio. Un grazie al nostro coordinatore provinciale, corazziere Valentino Capitanelli che ci supporta sempre in tutti gli eventi. Auguri a tutti i carabinieri in servizio ed in congedo di ogni ordine e grado.