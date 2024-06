Regione Lazio, Bertucci: “Sicurezza sul lavoro, ottimo esito del tavolo con i sindacati: attenzione massima della nostra amministrazione”

La sicurezza sul lavoro è stata immediatamente al primo posto dell’agenda politica di questa amministrazione regionale: l’incontro di questa mattina tra i rappresentanti dei sindacati Cgil, Cisl, Uil e UGL e l’assessore al Lavoro Schiboni ha confermato la massima attenzione che viene riservata al tema. Condivido a pieno, in merito alla tragica morte di Satnam Singh, la necessità di una risposta forte e condivisa alla piaga del caporalato: pertanto la richiesta di un incontro con il prefetto di Latina è certamente un passo importante per continuare a mantenere i riflettori accesi su quella che è una vera piaga del mondo del lavoro. Un’azione che va portata avanti insieme, ai sindaci, alle forze dell’ordine, agli organi di vigilanza e alle associazioni datoriali, per trovare soluzioni condivise all’emergenza delle morti sul lavoro, fenomeno sul quale sta lavorando alacremente il ministro del lavoro Marina Calderone ed il governo tutto. La nostra Regione sta mettendo in campo tutte le risorse possibili e tutti i provvedimenti necessari in materia di sicurezza sul lavoro, a partire dall’implemento delle attività di vigilanza, senza dimenticare la recente emissione dell’ordinanza a tutela dei lavoratori esposti al caldo nei giorni di massima allerta e la riunione già annunciata per l’analisi della bozza del Piano strategico regionale in materia di salute e di sicurezza sul lavoro 2024-2026. Investimenti importanti, pari a oltre 4 milioni di euro, di cui un milione di euro derivante dal fondo Inail e 3 milioni dal Fondo Sociale Europeo che consentirà di coprire tutte le aziende del territorio. Complessivamente, sono 9 i milioni messi in campo ogni anno dalla Regione Lazio a tutela della sicurezza dei lavoratori: ringrazio l’attività portata avanti in materia dal presidente Rocca e dall’assessore Schiboni, e mi dichiaro certamente al loro fianco in ogni azione in programma sul tema, presente e futura. E’ un problema troppo importante, che impatta su tutti i nostri territori e su tutte le nostre comunità, e non intendiamo arrenderci”, così in una nota Marco Bertucci, presidente della Commissione Bilancio del Consiglio Regionale del Lazio.