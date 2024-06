Multa da 1,5 milioni di euro per Francesco Totti

L’ex capitano giallorosso è finito nel mirino della Guardia di Finanza prima e dell’Agenzia delle entrate poi

ROMA – Guai con il fisco per il Francesco Totti. L’ex capitano giallorosso è finito nel mirino della Guardia di Finanza prima e dell’Agenzia delle entrate poi, che ha bussato alla sua porta con una multa di quasi 1,5 milioni di euro. È quanto si legge oggi, sull’edizione capitolina di Repubblica.

COSA È SUCCESSO

A quanto pare, il ‘pupone’, per cinque anni non avrebbe pagato l’iva per i numerosi spot a cui ha prestato il volto (Volkswagen, Heineken, Dash, Wind e Lotto), a cui si aggiungono i gettoni di presenza di trasmissioni televisive e partecipazioni a reality. Va precisato, comunque, che “l’ex calciatore pagava le tasse dirette che derivavano da quei compensi” ma avrebbe anche dovuto aprire la partita iva, cosa che non ha fatto. Forse è stato consigliato male? Sta di fatto che venuto a conoscenza della multa, Francesco Totti ha provveduto subito al pagamento di quanto dovuto comprese le sanzioni.

