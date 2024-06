SOS sono di nuovo finiti i loculi cimiteriali

Piglio, Neccia: “E’ una situazione imbarazzante, noi abbiamo le idee chiare per risolvere la questione”

Ormai sembra di vivere la stessa scena di un film vista e rivista. Con l’ultimo decesso avvenuto lo scorso 29 maggio, sono terminati i loculi cimiteriali a disposizione della comunità pigliese, e non ce ne sono di nuovi a disposizione. Il Comune di Piglio, è conosciuto come il paese dove avvengono le cose più strane che non si verificano in nessun Comune, dovute all’improvvisazione ed all’assenza di una programmazione concreta, elementi che hanno caratterizzato in questa legislatura l’immobilismo dell’Amministrazione Comunale del Sindaco Mario Felli. Lo scorso 15 gennaio, venne emessa l’ordinanza sindacale n.2 dal tema “Estumazioni salme nel civico cimitero” Prot. n. 440 del 15/01/2024, in questa il Sindaco Mario Felli riconoscendo la necessità della disponibilità di nuovi loculi e l’emergenza per cui non c’è tempo per realizzarne di nuovi, stabilì che dallo scorso 6 aprile iniziava la liberazione sia dei loculi che delle salme a terra, entrambe comprese nel periodo che va dal 1915 al 1961, quelle che per legge hanno il carattere di perpetuità, ma che appunto per grave emergenza, in questo caso mancanza di posti, possono essere rimosse. Ad oggi in quella parte di cimitero sottoposta ad estumazione, non sono ancora iniziati i lavori per realizzare la batteria di 96 nuovi loculi per cui il Comune nella delibera di Giunta del 5 ottobre 2023, ha acceso un mutuo presso la Cassa Depositi e Prestiti di € 217 mila. La domanda che i cittadini di Piglio ora si pongono è: ma finchè non si realizzeranno i nuovi loculi, come avverranno le sepolture? Semplice come è accaduto per le volte precedenti, bisognerà chiedere a conoscenti proprietari di un loculo il favore di collocare il proprio caro nel loculo in attesa che si realizzeranno i nuovi. “Una situazione davvero imbarazzante –sottolinea Roberto Neccia candidato a Sindaco della lista “Viviamo Piglio”- . Durante questa legislatura in più momenti come minoranza si è chiesto che progetti avessero sul cimitero, ma nulla e categoricamente ogni volta si arrivava con l’acqua alla gola che erano terminati i loculi. Noi crediamo che Piglio meriti un’Amministrazione Comunale vera autentica, che s’interessi dei problemi che la cittadinanza vive quotidianamente. Il cimitero di Piglio merita una ristrutturazione/riorganizzazione interna, perché fatti del genere non debbano più accadere. Nel nostro programma che stiamo illustrando alla comunità in questi giorni, parliamo di un intervento concreto e risolutivo per riorganizzare il civico cimitero, se l’8 e 9 giugno avremo il consenso necessario, sarà una nostra priorità da risolvere”. Ugo Foscolo, ne “ I Sepolcri”, arrivava alla conclusione che il culto dei morti misura il grado di civiltà di un popolo e i cimiteri, da sempre, sono lo specchio esatto del mondo dei vivi, dei loro valori e del loro modo di esistere. Purtroppo in questi anni a Piglio, questo specchio riflette solo un’immagine negativa.