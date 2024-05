Avviata da via Criano la posa della segnaletica orizzontale

La ditta incaricata è da ieri impegnata nell’intervento di ripristino stradale su via Porcara, una delle strade della Piana Reatina che maggiormente aveva bisogno di nuova pavimentazione stradale. E’ stata completata via A. Nobili e contemporaneamente si sta procedendo a tracciare la nuova segnaletica orizzontale partendo da via Criano.