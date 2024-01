 Previsioni Meteo 19 Gennaio 2024

NAZIONALE

AL NORDAl mattino molta nuvolosità in transito con fenomeni sparsi al Nord-Est e neve fin verso i 200-300 metri, più asciutto altrove. Al pomeriggio precipitazioni in estensione su gran parte del Nord con neve localmente fino anche a quote di pianura, più asciutto al Nord-Ovest. Migliora dalla serata con residui fenomeni in Emilia Romagna.

AL CENTRO

Nuvolosità irregolare al mattino su tutti i settori ma con tempo asciutto. Al pomeriggio nuvolosità in aumento con qualche pioggia tra Umbria e Marche. In serata tempo in peggioramento con piogge sparse e neve sui rilievi. Quota neve in calo nella notte, fin verso i 200-600 metri nelle zone interne.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino nuvolosità irregolare in transito ma con tempo asciutto, ampie schiarite sui settori adriatici. Al pomeriggio nuvolosità in aumento ma senza fenomeni di rilievo associati. In serata e in nottata tempo in peggioramento con l’arrivo di piogge sparse e locali temporali, più asciutto tra Calabria e Sicilia.

Temperature minime e massime in generale diminuzione su tutta l’Italia

