Confartigianato Imprese Rieti sigla un accordo con UniTE per il Corso di Studi di in Diritto dell’Energia e dell’Ambiente

Continua la collaborazione di Confartigianato Imprese Rieti con l’Università degli Studi di Teramo con la firma di un accordo che riserva ad Associati e Dipendenti dell’Associazione l’accesso al Corso di Studi in Diritto dell’Energia e dell’Ambiente a condizioni particolarmente favorevoli.

La collaborazione con UniTE, lo ricordiamo, è iniziata con il Convegno organizzato nella nostra città da Confartigianato Imprese Rieti in collaborazione con Copagri Rieti sui temi delle Comunità Energetiche e della Transizione Ecologica e continua sulle medesime tematiche per monitoraggio, studi e ricerche in attesa della corretta definizione delle norme attuative e di agevolazione delle CER e dell’autoproduzione di energia.

Confartigianato Imprese Rieti e Copagri da tempo collaborano sui temi del settore energia, comunità energetiche e transizione ecologica con attività congiunte e sinergiche a vantaggio delle Associazioni stesse e delle rispettive imprese associate. Le Organizzazioni collaborano per svolgere insieme le attività di studio, ricerca, valutazione, organizzazione e realizzazione di progetti nei settori dell’energia e del risparmio energetico con particolare attenzione alle attività di aggregazione e coordinamento delle imprese in Comunità Energetiche.

Alcune delle azioni ritenute più urgenti sono già state messe in campo per aiutare le imprese a contrastare il caro-energia degli ultimi mesi come ad esempio uno sportello di consulenza ad assistenza per la verifica delle forniture e delle possibilità di riduzione dei costi o le attività di indirizzo per la costituzione delle comunità energetiche locali di autoproduzione e consumo a tutela e vantaggio immediato per l’economia delle aziende associate.

“Confartigianato Imprese da sempre è attenta ai temi ambientali e di approvvigionamento energetico – dichiara Maurizio Aluffi – per garantire alle imprese la giusta competitività ed al contempo la sostenibilità ambientale nel rispetto degli obiettivi europei 2030 e 2050”

“È un vero piacere proseguire il rapporto di collaborazione con la Confartigianato Imprese Rieti – dichiara il Prof. Di Salvatore di UniTE – Ritengo che la sottoscrizione della convenzione tra il nuovo Corso di studi in Diritto dell’ambiente e dell’energia – Sede di Lanciano e l’associazione conferma ancora una volta la volontà del territorio reatino di promuovere la ricerca scientifica per favorire lo sviluppo economico del tessuto imprenditoriale locale. Con tale accordo si permetterà ai dipendenti di tutte le imprese associate e della Confartigianato Imprese Rieti stessa di iscriversi al corso a condizioni economiche agevolate, con la possibilità di fruire della didattica online e asincrona. Sono certo che anche questa volta la collaborazione sarà proficua, con l’auspicio che nel futuro continueremo a lavorare ancora insieme.”

La struttura dell’Associazione è inoltre a disposizione delle imprese interessate per ogni ulteriore necessità di informazione e di supporto relativa al settore energia contattando, presso gli uffici di Confartigianato Imprese Rieti, Giammaria D’Angeli responsabile del coordinamento dei progetti di filiera e transizione ecologica.

L’accordo con l’Università di Teramo per il nuovo Corso di studi in Diritto dell’ambiente e dell’energia – Sede di Lanciano prevede invece una riduzione sulle tasse di iscrizione e di frequenza e per ogni ulteriore informazione gli interessati potranno rivolgersi alla sede dell’Associazione in via F.lli Sebastiani, 121