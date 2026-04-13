WITA 2026: il Festival Internazionale del Cinema Indipendente celebra il talento selvaggio del cinema mondiale

​La sera dell’11 aprile 2026, nell’accogliente cornice della RomARt Factory di Roma, si è svolta la cerimonia di premiazione del WITA – Wildcat International Talent Award, il festival internazionale dedicato al cinema indipendente che ha chiuso così la sua prima edizione.

​Fondato con l’obiettivo di dare voce ai registi, attori e talenti emergenti, il WITA si distingue per la sua attenzione verso le opere che sfidano le convenzioni narrative e formali, abbracciando la creatività “selvaggia” che spesso nasce ai margini dell’industria cinematografica tradizionale.

​Una serata di emozioni e innovazione.

​La cerimonia del 2026 ha visto la partecipazione di numerosi artisti tra finalisti e ospiti internazionali. Ospite d’onore d’eccezione della serata è stato Gigi Miseferi, che con la sua travolgente simpatia e verve ha animato la platea, regalando momenti di autentico intrattenimento e leggerezza.

​Le opere premiate, provenienti da diverse parti del mondo — tra cortometraggi, documentari e opere sperimentali — hanno permesso alle due organizzatrici, l’attrice e produttrice Monica Carpanese e la regista e actor coach Martina Meo, di celebrare artisti e tecnici dal profondo animo “wild”. Sul palco, a condurre la serata con eleganza, sono stati Antonio Amatruda e Eva Borgodwa.

​I vincitori della prima edizione.

​Tra i grandi protagonisti della serata:

​Miglior Documentario: “Miregla” di Carmelo Raneri e Giovanni Stella.

​Miglior Cortometraggio: “A dead man can’t talk” per la regia di Joseph Ragnedda.

​Miglior Regia: Daniele Farina per “Nado”, opera premiata anche per le migliori musiche firmate da Morgan.

​Miglior Attrice: La spagnola Gloria De Alba per “La Franja” di Pau Cortès.

​Miglior Attore: Il russo Nikita Popov per “Lyuba”.

​Special Wild Talent Award: La giovanissima artista russa Violetta Nersesyan per “Lyuba”.

​Miglior Montaggio: Davide Concilia per il corto “Lo Scambio”.

​Miglior Fotografia: Filippo Marzatico per “Chondros” di Iacopo Gattei.

​Un premio che guarda avanti

​Con un’atmosfera vibrante e autentica, il Wildcat International Talent Award 2026 ha evidenziato l’importanza del rischio creativo e della libertà espressiva come pilastri di un cinema vivo, capace di raccontare il mondo da prospettive inedite.

Per info stampa: dr.ssa Roberta Nardi Giornalista e Addetto Stampa

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