Fiumicino, borse di studio: scadenza il 20 aprile

Il Comune apre il bando 2026: premi per chi ha ottenuto il massimo dei voti. Ecco requisiti, come fare domanda e cosa serve subito.
Il Comune di Fiumicino assegna borse di studio per merito agli studenti residenti che hanno concluso con risultati eccellenti il proprio percorso scolastico o universitario. La scadenza per presentare la domanda è fissata al 20 aprile 2026.
Il bando riguarda studenti che hanno conseguito il diploma nell’anno scolastico 2024/2025 e laureati nell’anno 2025. L’obiettivo è riconoscere il merito scolastico e universitario con un contributo economico diretto.
Per accedere è necessario essere residenti nel Comune di Fiumicino da almeno due anni e aver ottenuto il massimo dei voti. Per i diplomati è richiesto il 100/100 senza essere stati ripetenti nell’anno di conseguimento. Per i laureati va indicata la votazione finale, con eventuale lode. È inoltre richiesto di non aver già ricevuto altri premi o borse di studio per lo stesso motivo, fatta eccezione per eventuali agevolazioni universitarie.
La domanda può essere presentata dallo studente se maggiorenne oppure da un genitore o tutore in caso di minorenni. Deve essere compilata utilizzando il modello ufficiale e inviata al Comune di Fiumicino, Area Welfare e Servizi Sociali, anche tramite PEC all’indirizzo protocollo.generale@pec.comune.fiumicino.rm.it.
Il modulo da compilare è disponibile qui: tutte le informazioni e i moduli sono pubblicati sulla pagina dedicata del Comune al presente link.
Alla richiesta va allegata la documentazione che attesta il titolo conseguito, come diploma o certificato sostitutivo per i diplomati e certificazione di laurea per i laureati. Nel modulo il richiedente dichiara sotto la propria responsabilità il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente .
Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto del Regolamento europeo sulla privacy e viene utilizzato esclusivamente per la gestione del procedimento, dalla raccolta delle domande fino all’eventuale assegnazione del contributo . Il conferimento dei dati è obbligatorio: in assenza la domanda non può essere accolta.
Per i cittadini il punto centrale è il tempo: la scadenza ravvicinata impone di preparare subito documenti e invio. Chi ha i requisiti deve completare la domanda entro il 20 aprile 2026 per non perdere l’opportunità.