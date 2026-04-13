Top 5 This Week

Related Posts

Fiumicino. Borse di studio per merito: contributi a diplomati e laureati, domande entro il 20 aprile

CRONACA E ATTUALITA'NOTIZIE IN RISALTOPOLITICA,SCUOLA,SINDACATO,ECONOMIA
Dino Tropea
Author: Dino Tropea
1 min.read
Fiumicino, borse di studio: scadenza il 20 aprile
Foto: Facebook.com

Il Comune apre il bando 2026: premi per chi ha ottenuto il massimo dei voti. Ecco requisiti, come fare domanda e cosa serve subito.

Il Comune di Fiumicino assegna borse di studio per merito agli studenti residenti che hanno concluso con risultati eccellenti il proprio percorso scolastico o universitario. La scadenza per presentare la domanda è fissata al 20 aprile 2026.

Il bando riguarda studenti che hanno conseguito il diploma nell’anno scolastico 2024/2025 e laureati nell’anno 2025. L’obiettivo è riconoscere il merito scolastico e universitario con un contributo economico diretto.

Per accedere è necessario essere residenti nel Comune di Fiumicino da almeno due anni e aver ottenuto il massimo dei voti. Per i diplomati è richiesto il 100/100 senza essere stati ripetenti nell’anno di conseguimento. Per i laureati va indicata la votazione finale, con eventuale lode. È inoltre richiesto di non aver già ricevuto altri premi o borse di studio per lo stesso motivo, fatta eccezione per eventuali agevolazioni universitarie.

La domanda può essere presentata dallo studente se maggiorenne oppure da un genitore o tutore in caso di minorenni. Deve essere compilata utilizzando il modello ufficiale e inviata al Comune di Fiumicino, Area Welfare e Servizi Sociali, anche tramite PEC all’indirizzo protocollo.generale@pec.comune.fiumicino.rm.it.

Il modulo da compilare è disponibile qui: tutte le informazioni e i moduli sono pubblicati sulla pagina dedicata del Comune al presente link.

Alla richiesta va allegata la documentazione che attesta il titolo conseguito, come diploma o certificato sostitutivo per i diplomati e certificazione di laurea per i laureati. Nel modulo il richiedente dichiara sotto la propria responsabilità il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente .

Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto del Regolamento europeo sulla privacy e viene utilizzato esclusivamente per la gestione del procedimento, dalla raccolta delle domande fino all’eventuale assegnazione del contributo . Il conferimento dei dati è obbligatorio: in assenza la domanda non può essere accolta.

Per i cittadini il punto centrale è il tempo: la scadenza ravvicinata impone di preparare subito documenti e invio. Chi ha i requisiti deve completare la domanda entro il 20 aprile 2026 per non perdere l’opportunità.

Previous article
Non solo tecnologia: come cambia oggi la salute mentale tra scuola, famiglia e crisi globali
Non solo tecnologia: dove oggi si riconosce davvero il disagio mentale
Next article
WITA 2026: il Festival Internazionale del Cinema Indipendente celebra il talento selvaggio del cinema mondiale
WITA 2026: il Festival Internazionale del Cinema Indipendente celebra il talento selvaggio del cinema mondiale
Dino Tropea
Dino Tropeahttps://dinotropea.it
Dino Tropea è scrittore e autore di tre libri: «Lasciato Indietro» (Armando Editore), «Ombre e Luci di un Cammino» (Laura Capone Editore) e «Il regno sommerso di Coralyn» (VJ Edizioni Milano). La sua scrittura, empatica ed evocativa, mescola narrativa, poesia e riflessione sociale. Al centro ci sono le persone, con le loro cadute e le loro ripartenze. Resilienza, memoria e speranza non sono parole da copertina, ma esperienze vissute e poi restituite sulla pagina con sincerità. Lavora come curatore letterario, seguendo progetti editoriali e accompagnando autori nel dare forma alle loro storie. In passato ha ideato e condotto programmi radiofonici dedicati alla rinascita, all’arte e all’impegno sociale, portando al centro voci spesso lasciate ai margini. Oggi quella stessa attenzione continua nei suoi scritti e nelle collaborazioni culturali, con uno sguardo sempre rivolto a chi cerca un nuovo inizio.

Popular Articles