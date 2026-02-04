Vannacci, l’ex Fdi Pozzolo: “Lo seguo, è il De Gaulle italiano”

Il deputato era stato espulso dal partito di Giorgia Meloni dopo l’episodio dello sparo di Capodanno nella Pro Loco di Rosazza, nel biellese

di Maria Carmela Fiumanò

ROMA – “Non è più tempo di una destra che chiede scusa e chiede permesso, che cerca legittimazione negli altri. È tempo di una destra che parla chiaro e agisce. Seguirò Roberto Vannacci in Futuro Nazionale, perché il suo progetto va molto oltre le vecchie categorie politiche. Vannacci può essere il Charles de Gaulle italiano: non solo il capo di un partito, ma il punto di riferimento di una reazione del buonsenso, capace di superare gli steccati ideologici del Novecento”. Lo scrive su Facebook Emanuele Pozzolo, ex deputato di FdI, ora nel gruppo misto alla Camera, espulso dal partito di Giorgia Meloni dopo l’episodio dello sparo di Capodanno nella Pro Loco di Rosazza, nel biellese.

