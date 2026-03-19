STELLANTIS: SINISTRA ITALIANA – AVS SOSTIENE LO SCIOPERO DEI LAVORATORI

Sinistra Italiana Lazio – AVS e le Federazione provinciali di Frosinone e Latina sono a fianco delle lavoratrici e dei lavoratori di Stellantis dello stabilimento di Cassino, a sostegno della loro lotta proclamata per il 20 marzo 2026, a contrasto della crisi in cui versa lo stabilimento. Una crisi che ha un impatto rilevante sull’economia dell’intero territorio della Ciociaria e del Sud Pontino, dove gli unici a pagare sono le lavoratrici e i lavoratori, le loro famiglie e l’intero tessuto sociale. La progressiva e inesorabile delocalizzazione della produzione, quale sciagurata scelta strategica dell’Azienda, mette in ginocchio non solo lo stabilimento Stellantis ma anche l’intero comparto che intorno a quella realtà industriale ruota. Il Governo e le altre Amministrazioni Pubbliche, ognuna per le rispettive competenze, devono sentirsi impegnate a scongiurare l’aggravarsi di tale situazione, mettendo in campo azioni tese a sostenere utili e proficue politiche industriali a tutela dell’occupazione.

Danilo Cosentino – Segretario Regionale Lazio – Sinistra Italiana –

Ahmed Mohamed – Segretario Federazione provinciale Frosinone – Sinistra Italiana –

Giuseppe Bortone – Segretario Federazione provinciale Latina – Sinistra Italiana –