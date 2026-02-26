SALARIA, RINALDI: PARTONO I RADDOPPI E LA MESSA IN SICUREZZA  

L’assessore regionale: «I lavori attesi da più di vent’anni sono finalmente realtà»

«L’inizio dei lavori per il raddoppio della Salaria è un giorno che Rieti e la sua provincia aspettavano da tempo. È un onore rappresentare la provincia nella Giunta regionale in questo momento storico, che il territorio attendeva da oltre vent’anni e che purtroppo ha fatto perdere tante possibilità di crescita al reatino».

Lo ha dichiarato l’assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture della Regione Lazio, Manuela Rinaldi.

«Questa giornata storica è il frutto di una sinergia istituzionale che, con azioni corali, porta risultati importanti per far crescere il Lazio e non solo. Per questo ringrazio l’onorevole Paolo Trancassini, il ministro Matteo Salvini, il sottosegretario Claudio Barbaro, il commissario Fulvio Soccodato e tutta la struttura dell’ANAS, il presidente della provincia e tutti i sindaci del territorio. Un impegno condiviso per coronare una giornata storica per tutto il territorio», ha aggiunto Manuela Rinaldi.

«Ma nel giorno della festa è opportuno anche ricordare. La Salaria è l’unica via d’uscita da Rieti per raggiungere la Capitale, una strada che è stata segnata da numerosi incidenti mortali: la “Spoon River”

del Lazio. Questo è un intervento infrastrutturale necessario per garantire un accesso sicuro nella nostra provincia e non solo: un buon collegamento garantisce anche maggiore sviluppo. Oggi è una bella giornata, ma da domani sarà nostra cura monitorare l’avanzamento dei lavori e poter partire in breve tempo anche con gli altri lotti, dalle gallerie di Colle Giardino a Passo Corese», ha concluso l’assessore Manuela Rinaldi.

NEL LINK LE DICHIARAZIONI E LE IMMAGINI DI COPERTURA : https://we.tl/t-YXpzUsI1WP