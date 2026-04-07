Roma, successo per ‘Tattoo art show’: mostra all’Antigallery prorogata al 26 aprile

Roma. Il mondo dell’underground riunito a Monti. Il rione più cool di Roma ha visto sfilare la scena artistica alternativa grazie a ‘Tattoo art show’, la mostra allestita dal 12 marzo negli spazi dell’Antigallery. Un successo di visitatori, dagli artisti e artiste fino ai turisti e ai romani incuriositi, che ha convinto gli organizzatori a prorogare l’esposizione, dedicata al mondo dei tatuaggi e alla fotografia, fino a domenica 26 aprile.

La mostra, che segna il 26esimo appuntamento della rassegna ‘FotograficaMonti’, curata dal 2019 da Barbara Martusciello, indaga la produzione legata alla cultura visiva e alla pratica del tatuaggio attraverso i lavori e la storia dello Yama Tattoo studio di Roma, altra storica attività nel rione Monti, aperta dall’artista e tatuatore Welt nel 2008.

C’è ancora tempo dunque per scoprire la collettiva che espone opere originali del fondatore Welt e dei suoi collaboratori Silvia Akuma, Valerio Scissor e Kimbo e una serie fotografica di Serena D’Attilo. “Questa è una mostra diversa da tutte le altre, è infatti la prima che non presenta soltanto opere fotografiche, ma anche disegni preparatori e bozzetti”, ha spiegato la curatrice, Barbara Martusciello. “Con Tattoo art show- ha aggiunto- vogliamo mescolare ancora di più i linguaggi, e dunque i visitatori”. Obiettivo raggiunto. L’esposizione inizialmente doveva concludersi il 6 aprile, ma dato l’afflusso di persone interessate, Antigallery ha deciso appunto di prolungarne il tempo fino a domenica 26 aprile.