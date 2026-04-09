Roma – “Premio Nazionale Cuori D’Oro”al Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi

La delegazione di presidenza dell’Associazione ARGOS Forze di Polizia con il presidente nazionale Gianluca Guerrisi, il vicepresidente Fausto Zilli si sono recati presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri presso il Ministero dello Sport e i Giovani per la consegna della statua del premio Nazionale Cuori D’oro.
Ricevuti dal MinistroAndrea Abodi il quale si è complimentato con la Presidenza con i propri soci per tutte le attività sociali che portano avanti da anni : “𝑈𝑛 𝑟𝑖𝑛𝑔𝑟𝑎𝑧𝑖𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑎𝑙𝑙’𝐴𝑠𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝐴𝑟𝑔𝑜𝑠 𝐹𝑜𝑟𝑧𝑒 𝑑𝑖 𝑃𝑜𝑙𝑖𝑧𝑖𝑎, 𝑢𝑛 𝑟𝑖𝑐𝑜𝑛𝑜𝑠𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑎𝑙𝑒 𝑡𝑒𝑛𝑔𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑐ℎ𝑒̀ 𝑑𝑜𝑣𝑒 𝑐’𝑒̀ 𝑖𝑙 𝑐𝑢𝑜𝑟𝑒, 𝑑𝑜𝑣𝑒 𝑐𝑖 𝑠𝑜𝑛𝑜 𝑖 𝑠𝑒𝑛𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖 𝑖𝑜 𝑐𝑒𝑟𝑐𝑜 𝑑𝑖 𝑒𝑠𝑠𝑒𝑟𝑐𝑖, 𝑐𝑜𝑛 𝑠𝑒𝑚𝑝𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎̀ 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙𝑒𝑧𝑧𝑎 𝑠𝑝𝑜𝑛𝑡𝑎𝑛𝑒𝑖𝑡𝑎̀. 𝑃𝑒𝑟 𝑡𝑢𝑡𝑡𝑜 𝑞𝑢𝑒𝑙𝑙𝑜 𝑐ℎ𝑒 𝑓𝑎𝑡𝑒, 𝑛𝑜𝑛 𝑠𝑜𝑙𝑡𝑎𝑛𝑡𝑜 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑚𝑖𝑜, 𝑝𝑒𝑟 𝑖𝑙 𝑣𝑜𝑠𝑡𝑟𝑜 𝑖𝑚𝑝𝑒𝑔𝑛𝑜 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒, 𝑖 𝑣𝑜𝑠𝑡𝑟𝑖 𝑠𝑜𝑐𝑖 𝑐ℎ𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑏𝑢𝑖𝑠𝑐𝑜𝑛𝑜 𝑎 𝑡𝑢𝑡𝑡𝑒 𝑙𝑒 𝑣𝑜𝑠𝑡𝑟𝑒 𝑎𝑡𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎̀, 𝑎 𝑓𝑖𝑛 𝑑𝑖 𝑏𝑒𝑛𝑒 𝑠𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒, 𝑐𝑒 𝑛’𝑒̀ 𝑏𝑖𝑠𝑜𝑔𝑛𝑜, 𝑙𝑎 𝑐𝑟𝑜𝑛𝑜𝑐𝑎 𝑐𝑖 𝑜𝑓𝑓𝑟𝑒 𝑝𝑢𝑟𝑡𝑟𝑜𝑝𝑝𝑜 𝑡𝑎𝑛𝑡𝑖 𝑠𝑝𝑎𝑐𝑐𝑎𝑡𝑖 𝑑𝑖 𝑣𝑖𝑜𝑙𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑑𝑖 𝑑𝑜𝑙𝑜𝑟𝑒 𝑑𝑖 𝑠𝑜𝑝𝑟𝑎𝑓𝑓𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑒 𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑒̀ 𝑢𝑛 𝑏𝑎𝑟𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑖 𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑛𝑧𝑎, 𝑒 𝑐𝑜𝑛 𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑠𝑝𝑖𝑟𝑖𝑡𝑜 𝑎𝑛𝑐𝑜𝑟𝑎 𝐺𝑅𝐴𝑍𝐼𝐸… 𝑒 𝑢𝑛 𝑝𝑒𝑛𝑠𝑖𝑒𝑟𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑀𝐴𝑇𝑇𝐼𝐴”, Andrea Abodi Ministro per lo Sport e i Giovani, Mattia Rizzetti giovane calciatore prematuramente scomparso nel giorno della Santa Pasqua.
Un colloquio costruttivo cordiale tra il Ministro Abodi e la Presidenza Argos.