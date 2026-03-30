Dal 2 aprile 2026 parte un ciclo di 36 appuntamenti tra Biblioteca Mameli e Nuovo Cinema Aquila. Ingresso gratuito con prenotazione: ecco cosa devono sapere i cittadini.
Officina Pigneto parte giovedì 2 aprile 2026 a Roma, nel Municipio V, con un calendario di incontri culturali settimanali che accompagnerà il quartiere fino a fine anno. Il primo appuntamento è fissato alle 18.30 al Nuovo Cinema Aquila.
Il progetto, promosso dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale e coordinato dal Dipartimento Attività Culturali, si sviluppa tra due sedi principali: la Biblioteca Goffredo Mameli e il Nuovo Cinema Aquila. L’obiettivo dichiarato è costruire un presidio culturale diffuso nel quartiere, capace di mettere in relazione scrittori, istituzioni e cittadini.
Per chi vive o frequenta il territorio, il dato più concreto riguarda l’accesso: gli incontri sono gratuiti ma è richiesta la prenotazione tramite il numero 060608. Un elemento pratico che incide direttamente sulla partecipazione, soprattutto in un programma che prevede 36 appuntamenti fino a dicembre, con pausa ad agosto.
La rassegna, curata dallo scrittore Nicola Lagioia con la collaborazione di Anna Voltaggio, propone un incontro ogni giovedì. Il primo ciclo, composto da undici appuntamenti, ruota attorno al tema “Sognare Forte”, presentato come un invito a immaginare nuove visioni di futuro a partire dalle relazioni tra le persone.
Secondo quanto comunicato dagli organizzatori, Officina Pigneto si articola in più formati: lezioni aperte, interviste a personalità culturali, incontri con gruppi di lettura delle biblioteche, dibattiti e momenti di approfondimento legati a eventi culturali cittadini. Sono previsti anche laboratori, workshop e attività formative.
Il progetto coinvolge anche l’Istituzione Biblioteche di Roma e il Nuovo Cinema Aquila, con il supporto organizzativo di Zètema Progetto Cultura. Il programma, viene precisato, potrà subire variazioni nel corso dell’anno.
Il Pigneto è da tempo uno dei quartieri più dinamici sul piano culturale e sociale della capitale. In questo contesto, un calendario stabile e accessibile può rafforzare la presenza di spazi pubblici dedicati al confronto e alla produzione culturale. Resta da capire se la partecipazione riuscirà a trasformare questi appuntamenti in un punto di riferimento continuo per chi vive il territorio, oltre la dimensione dell’evento.