Roma, la denuncia mediatica di Maritato(FI): “Quarticciolo al buio”

“Tra le piaghe d’Egitto, evocazione che nasce spontanea in questo Venerdì Santo, sono incluse anche le tenebre e, non sembri blasfemo l’accostamento, la metafora ben si presta a ciò che accade nei quartieri del V Municipio”. Così Michel Emi Maritato, segretario municipale di Forza Italia, commenta il recente disservizio verificatosi al Quarticciolo. “Per dieci giorni il quartiere è rimasto al buio ed è stato veramente avvilente assistere al disperato ‘fai da te’ dei cittadini, specie i più anziani e fragili, costretti a torce di fortuna per assolvere alla normale quotidianità, tipo salire le scale, camminare di sera, provvedere ai rifornimenti di cibo e via elencando. Ogni tipo di illuminazione pubblica è saltata, costringendo a un delirante blackout uno dei territori più difficili per spaccio di droga e criminalità comune” tuona il segretario. “Proprio in questa zona, una delle più problematiche della Capitale, nonostante l’intervento del governo che ha stanziato ben 75 milioni per un risanamento totale, le società che lavorano per il Comune, come fa sapere l’assessorato alle Periferie, hanno provocato un guasto incalcolabile tranciando i cavi elettrici dell’illuminazione pubblica per i lavori della futura tranvia: cose dell’altro mondo”, attacca ancora Maritato. “In questa tela di Penelope, dove le buone intenzioni del governo si scontrano con l’insipienza delle istituzioni locali, probabilmente non molto oculate nella scelta delle società a cui affidare compiti delicatissimi, ci chiediamo se il danno provocato sarà mai risarcito da coloro che ne sono la causa. Lo stabiliscono le norme, lo invoca il buon senso, anche nel rispetto dei cittadini costretti per tanto tempo a barcamenarsi alla meno peggio”, chiosa Maritato.