Roma – Arriva la Befana Festa del Poliziotto CONSAP

Torna la Befana festa del Poliziotto Consap. La segreteria provinciale di Roma e la segreteria provinciale di Napoli della CONSAP insieme organizzano la 14^ edizione che sarà a sfondo e tema solidale per aiutare chi ha bisogno di supporto e vicinanza.. Chi saranno gli ospiti i protagonisti?? I bambini è la loro festa.

Un pomeriggio di divertimento gratuito per bambini e famiglie all’Oasi Park, parco giochi in via Tarquinio Collatino. Animazione, magia, mascotte, supereroi, principesse e truccabimbi e una “Baby Pesca” con premi a favore dei Progetti Miriam di Il Caprifoglio odv. La befana poi distribuirà a tutti i bambini presenti centinaia di calze ripiene di dolci e giocattoli.

La kermesse si avvale inoltre della preziosa partnership di Promet Impresa Sociale, Gesis Italia, CNI Fair Play, Associazione Giornalisti 2.0, Associazione Argos Forze di Polizia, Guardia Nazionale Ambientale, insieme a numerose altre collaborazioni che contribuiscono alla riuscita dell’iniziativa. Il direttore artistico della kermesse Franco Renzi.

Appuntamento martedì 6 Gennaio a partire dalle 15,30 in poi ad ingresso gratuito. Parcheggio gratuito e custodito in via Papiria 63.

