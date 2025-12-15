lunedì, Dicembre 15, 2025

RIETI: PICCHIATO DAL BRANCO: I CARABINIERI DENUNCIANO TRE GIOVANI

RIETI e PROVINCIA
I Carabinieri della Stazione di Rieti hanno denunciato a piede libero alla locale Procura della Repubblica tre giovani per una violenta aggressione, avvenuta nella notte dello scorso 23 novembre, ai danni di un giovane ventenne, in via Giovanni Falcone, a poche centinaia di metri dal centro storico del capoluogo.

Secondo quanto ricostruito, la vittima sarebbe stata accerchiata e aggredita con calci e pugni da più persone, riportando lesioni tali da rendere necessario l’intervento dei sanitari del 118 e il successivo trasporto presso l’ospedale cittadino.

A seguito degli accertamenti medici, le ferite riportate sono state giudicate guaribili in sette giorni di prognosi.

Le immediate e puntuali attività investigative, avviate dai Carabinieri della Stazione di Rieti nell’immediatezza dei fatti, hanno consentito di individuare i presunti autori dell’aggressione.

Particolarmente rilevante, ai fini dell’indagine, si è rivelato l’esame delle immagini acquisite dai sistemi di videosorveglianza presenti nella zona interessata, che ha permesso di ricostruire in maniera dettagliata la dinamica dell’evento e le fasi dell’azione violenta.

All’esito degli accertamenti, i militari dell’Arma hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria un 19enne residente a Rieti, un 21enne anch’egli residente a Rieti e un 22enne, cittadino extracomunitario residente in città.

I soggetti coinvolti sono stati pertanto deferiti in stato di libertà quali presunti responsabili del reato di lesioni

Si dà atto, come di consueto, che il procedimento penale è ancora nella fase delle indagini preliminari e che eventuali responsabilità penali saranno valutate dall’Autorità Giudiziaria.

