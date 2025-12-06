Presentato all’Accademia di Belle Arti di Frosinone il progetto PRO-BEN dedicato al benessere psicofisico degli studenti.

Grande successo per la pubblicazione del catalogo fotografico dedicato ai percorsi creativi e partecipativi dell’Accademia, nell’ambito dell’importante progetto ministeriale.

Giovedì 4 dicembre 2025 l’Accademia di Belle Arti di Frosinone ha ospitato l’evento di presentazione del progetto PRO-BEN e del relativo catalogo fotografico, iniziativa realizzata con il finanziamento del Ministero dell’Università e della Ricerca ai sensi del D.D. n. 1159 del 23 luglio 2023, nell’ambito dell’Avviso Pro-ben 2024.

Il progetto ha offerto agli studenti dell’Accademia la possibilità di accedere a percorsi strutturati dedicati alla promozione e diffusione del benessere psicofisico, con l’obiettivo di sostenere politiche di inclusione, crescita personale e prevenzione primaria. L’iniziativa si è focalizzata in particolare sul contrasto delle dipendenze patologiche – dall’uso di sostanze stupefacenti ai comportamenti a rischio come ludopatia e internet addiction disorder – e sulla valorizzazione di attività di ricerca, divulgazione e sensibilizzazione a carattere innovativo.

Riscaldati dalla cordiale atmosfera e da una confortevole tisana, gli ospiti hanno seguito con attenzione la conferenza di presentazione, svoltasi nel teatro dell’Accademia, moderata da Massimiliano Piccinno, che ha visto gli interventi dei principali referenti del progetto: Stefania Di Marco, Direttrice dell’Accademia di Belle Arti di Frosinone, Loredana Rea, Responsabile Ministeriale del Progetto, Mariavelia Chiara Siciliano, docente e curatrice del Progetto e Stefano Cesaroni, docente e autore degli scatti raccolti nel catalogo fotografico.

Al termine della conferenza, i circa 100 ospiti presenti sono stati accolti in un’aula dell’Accademia completamente trasformata in un giardino orientale multisensoriale, arricchito da piante di bambù, giochi di luce, suoni naturali e atmosfere olfattive immersive.

Il cocktail che ha accompagnato l’esperienza, ispirato ai temi della sostenibilità e del benessere, ha proposto un delizioso menù vegetariano, realizzato grazie alla collaborazione dell’Istituto Alberghiero di Ceccano, il cui contributo è stato particolarmente apprezzato dagli ospiti che hanno gradito anche gli abbinamenti proposti con vini biodinamici locali, realizzati con vitigni autoctoni.

La partecipazione numerosa e il forte interesse riscontrato hanno confermato il valore del progetto e l’impegno costante dell’Accademia verso la tutela e la promozione del benessere psicofisico dei propri studenti, attraverso iniziative che uniscono formazione, ricerca e attenzione alla persona.

Info e chiarimenti sul progetto PROBEN all’indirizzo: mariavelia.siciliano@abafr.it

Sito Web: https://www.accademiabellearti.fr.it/news/proben/

Contatti per la Stampa:

Massimiliano Piccinno – Excelsum Publisher – Press Office Progetto Pro-Ben Accademia di Belle Arti di Frosinone

Email di contatto per la stampa: m.piccinno@womanbride.it Tel +39 3483803956