Cultura e Gusto, la XII Comunità Montana invita a partecipare

Alatri, Arduini: “Un evento che promuove e mantiene viva l’identità territoriale”

Lunedì prossimo 8 dicembre dalle ore 9:00 in Piazza S. M. Maggiore , la XII Comunità Montana dei Monti Ernici presenta l’evento “Custodi del Gusto e della Tradizione” – Promozione Agroalimentare dei Monti Ernici. Un evento che rappresenta anche un momento di aggregazione sociale e un’occasione per mantenere vive le tradizioni culinarie e artigianali del territorio. “La comunità montana ha tra le sue funzioni -sottolinea il commissario Alessio Arduini (nella foto)- quella di custodire le tradizioni, perché attraverso la promozione di attività agricole , eventi culturali ed enogastronomici, artigianato e un turismo sostenibile, si mantengono vive le pratiche secolari, paesaggi e identità locali, fungendo da ponte tra passato e presente e contrastando lo spopolamento, preservando un patrimonio culturale e naturale unico, legato a sapori, saperi e riti antichi”. L’iniziativa “Custodi del Gusto e della Tradizione”, che vede durante la giornata tavole rotonde, momento spirituale ed enogastronomica, è finalizzata a sostenere la candidatura della cucina italiana a Patrimonio Culturale Immateriale dell’UNESCO, nonché a valorizzare la dimensione religiosa e devozionale connessa ai percorsi giubilari.