Parte alla grande la stagione del CVSP: un centinaio di partecipanti al Raduno di Primavera

13 aprile 2026 – Parte nel migliore dei modi la nuova stagione dell’Asd CVSP (Club Veicoli Storici Piacenza), che inaugura il calendario 2026 con il Raduno di Primavera. L’evento ha richiamato circa un centinaio di partecipanti, confermando il crescente interesse attorno al sodalizio piacentino e alla passione per i motori d’epoca.

Il corteo delle auto storiche ha preso il via da Nibbiano, per poi attraversare alcune delle località più suggestive del comune di Alta Val Tidone: Pometo, Carmine, Case Marchesi, fino a raggiungere il Mulino del Lentino, meta della visita guidata che ha rappresentato uno dei momenti più apprezzati della giornata. Il tour si è poi concluso con un pranzo all’agriturismo Casa Galli di Albareto, all’insegna delle eccellenze piacentine. Eventi come questo, d’altra parte, rappresentano anche un efficace strumento di promozione del nostro territorio: basti pensare che tra i partecipanti erano presenti appassionati provenienti da province come Milano, Reggio Emilia, Parma, Pavia e Genova.

Un centinaio i partecipanti, ben 56 le vetture presenti, autentici gioielli su quattro ruote: tra queste un Dune Buggy, una Ferrari 308, diverse Porsche, una raffinata Lancia Gamma Coupé, il leggendario Maggiolone Volkswagen, un Volkswagen T2, una Fiat 500 Siata, oltre a modelli BMW, Mercedes e l’intramontabile Alfa Romeo Duetto.

“La stagione è iniziata molto bene, il meteo favorevole ha certamente contribuito alla grande partecipazione di collezionisti e appassionati. Ringraziamo il Comune di Alta Val Tidone per il patrocinio concesso e tutti i nostri iscritti per la presenza e il sostegno”, ha commentato Giorgio Mazzocchi, presidente del CVSP.

Prossimo appuntamento il 17 maggio, con la Bobbio-Penice, storica manifestazione riservata alle moto.

Ma il CVSP non è soltanto passione per i veicoli storici. Da anni il club porta avanti un impegno concreto verso il territorio e le nuove generazioni, investendo in progetti sociali e formativi. Da oltre due anni, infatti, il sodalizio ha instaurato un rapporto di stretta collaborazione con il Campus Agroalimentare Raineri-Marcora.

Recentemente il club ha donato all’istituto la “Bottega del Campus”, un elegante stand in legno destinato alla vendita di fiori, piante ornamentali e prodotti agricoli di qualità come miele, ortaggi e vino. Un gesto che va a confermare un legame già molto consolidato nel tempo: in passato il CVSP aveva già supportato la scuola con la donazione di attrezzature, la ristrutturazione di una serra e l’organizzazione della cena sociale natalizia all’interno del campus.

A queste iniziative si aggiungono oggi l’acquisto di attrezzature per la cucina dell’istituto alberghiero e il restauro del bancone bar utilizzato dagli studenti come laboratorio didattico. Interventi possibili grazie ai fondi raccolti attraverso iscrizioni ed eventi. Insomma, non solo passione per i motori, ma anche per il proprio territorio.