Missione del Vice Ministro Cirielli a Lisbona

Il Vice Ministro degli Affari Esteri Edmondo Cirielli ha incontrato a Lisbona la Segretaria di Stato agli Affari Esteri e alla Cooperazione della Repubblica Portoghese, Ana Isabel Xavier.

In una fase positiva per l’interscambio bilaterale, che sfiora ormai i 10 miliardi di euro, una particolare attenzione è stata dedicata nei colloqui al rafforzamento della cooperazione nel settore strategico dell’industria della difesa e nel settore aerospaziale.

Per quanto riguarda il continente africano, sono state approfondite complementarietà e sinergie tra le rispettive azioni di cooperazione allo sviluppo, soprattutto con Paesi di comune interesse quali il Mozambico e l’Angola, entrambi prioritari nel quadro del Piano Mattei e per la Cooperazione italiana.

È stata infine sottolineata la necessità di un approccio coordinato verso l’Asia Centrale per promuovere stabilità e connettività e l’importanza del tema dell’integrazione europea dei Balcani occidentali, in un