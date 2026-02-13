venerdì, Febbraio 13, 2026

OLBIA: AGGRESSIONI PLURIME CON STRUMENTO DA TAGLIO

CRONACA ITALIANA
CARABINIERI ARRESTANO UN UOMO PER TENTATO OMICIDIO

Nel rispetto dei diritti delle persone indagate e della presunzione di innocenza, per quanto risulta allo stato e salvo ulteriori approfondimenti, si comunica quanto segue.

Olbia – Nel pomeriggio odierno, intorno alle ore 16.00, i Carabinieri del Reparto Territoriale di Olbia sono intervenuti nel centro cittadino a seguito di numerose segnalazioni pervenute al 112 NUE, relative ad un uomo armato di forbici che stava aggredendo alcune persone.

Secondo quanto ricostruito, un cittadino straniero di 26 anni avrebbe dapprima fatto ingresso in un esercizio commerciale, dove avrebbe ferito al collo un’impiegata. Successivamente, si sarebbe spostato in una delle piazze centrali della città, dove avrebbe colpito alle spalle una guardia giurata, rimasta gravemente ferita e affidata alle cure dei sanitari in codice rosso e con prognosi riservata. In seguito, l’uomo avrebbe colpito un cane appartenente ad un avventore di un esercizio pubblico, provocandone la morte.

A seguito delle richieste di intervento, sono immediatamente intervenuti i Carabinieri del Reparto Territoriale di Olbia, che hanno bloccato tempestivamente l’uomo, traendolo in arresto in flagranza di reato per tentato omicidio. L’attività di indagine è stata svolta sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Tempio Pausania.

Guidonia. Il ruolo strategico del Responsabile Unico del Progetto
MALTRATTAMENTI IN UN ASILO NIDO
