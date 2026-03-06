N.A.S. DI TREVISO: FURTO DI FARMACI OSPEDALIERI AD ALTO COSTO, 24 INDAGATI

I Carabinieri del N.A.S. (Nucleo Antisofisticazioni e Sanità) di Treviso, nell’ambito della diuturna attività a tutela della sicurezza farmaceutica e di contrasto ai fenomeni predatori ai danni del Servizio Sanitario, hanno condotto un’attività investigativa che ha accertato plurime condotte di peculato aggravato verso specialità medicinali ad alto costo illecitamente prelevate dalle strutture sanitarie afferenti l’AULSS 2 “Marca Trevigiana”.

L’attività ha inizialmente riscontrato che, presso una farmacia ospedaliera, una dipendente, addetta alla preparazione dei pacchi, prelevava illecitamente farmaci destinati alla distribuzione interna, per poi cederli all’esterno con l’aiuto di altri due colleghi del medesimo presidio sanitario. Tra i farmaci asportati vi erano numerose specialità medicinali salvavita, che consentivano altissimi ricavi in illeciti mercati di smercio.

Le articolate indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Treviso, che ha altresì delegato specifiche attività tecniche, consentivano di: