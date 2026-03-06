venerdì, Marzo 6, 2026

Top 5 di questa settimana

Articoli correlati

N.A.S. DI TREVISO: FURTO DI FARMACI OSPEDALIERI AD ALTO COSTO, 24 INDAGATI

CRONACA ITALIANA
redazione
Author: redazione
1 min.read

I Carabinieri del N.A.S. (Nucleo Antisofisticazioni e Sanità) di Treviso, nell’ambito della diuturna attività a tutela della sicurezza farmaceutica e di contrasto ai fenomeni predatori ai danni del Servizio Sanitario, hanno condotto un’attività investigativa che ha accertato plurime condotte di peculato aggravato verso specialità medicinali ad alto costo illecitamente prelevate dalle strutture sanitarie afferenti l’AULSS 2 “Marca Trevigiana”.

L’attività ha inizialmente riscontrato che, presso una farmacia ospedaliera, una dipendente, addetta alla preparazione dei pacchi, prelevava illecitamente farmaci destinati alla distribuzione interna, per poi cederli all’esterno con l’aiuto di altri due colleghi del medesimo presidio sanitario. Tra i farmaci asportati vi erano numerose specialità medicinali salvavita, che consentivano altissimi ricavi in illeciti mercati di smercio.

Le articolate indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Treviso, che ha altresì delegato specifiche attività tecniche, consentivano di:

  • documentare numerose cessioni illecite di specialità medicinali in favore di soggetti terzi. Inoltre, nel corso di perquisizioni domiciliari eseguite nei confronti di quattro indagati –tre dipendenti dell’AULSS 2 “Marca Trevigiana” e un autotrasportatore impiegato presso una ditta di logistica-, si sottoponeva a sequestro un ingente quantitativo di farmaci <ad uso ospedaliero>, sempre riconducibili all’azienda sanitaria;
  • verificare altre condotte illecite, consistenti nell’uso improprio del badge personale al fine di attestare falsamente la presenza in servizio;
  • di deferire all’A.G. 24 persone, a vario titolo coinvolte.
Previous article
VENOSA (PZ):TRUFFA AI DANNI DI UN ANZIANO
Next article
Ambiente, operazione nel reggino dei Carabinieri: discarica clandestina nella piana di gioia tauro, 15 denunce e sequestri
redazione
redazionehttps://www.ilgiornaledellazio.it

Articoli popolari

NOTIZIE SPORTIVE

VIP4PADEL

SPORT Marianna Dima - 0
DA Mercoledì 4 MARZO IN PRIMA SERATA SU SPORTITALIA CONDUCE ANTHONY PETH Il fenomeno che ha rivoluzionato il racconto dello sport in TV è pronto a tornare. Sulla...
Read more

Fascicolo premiato da Aci Treviso

SPORT pro red - 0
Nella splendida cornice del Bhr Hotel di Treviso si è svolta, giovedì 26 febbraio, la cerimonia di premiazione dell’Automobil Club Italia Treviso per la...
Read more

CICLISMO 79° GP LIBERAZIONE: CONFERMATA LA COPPA ITALIA DELLE REGIONI FEMMINILE

SPORT redazione - 0
LA GARA SARA’ TRASMESSA DALLA RAI Mancano due mesi ai Lazio Bike Days, due giorni di grande ciclismo per tutte le età nel cuore di...
Read more

Contatti

redazione@ilgiornaledellazio.it - direttore@ilgiornaledellazio.it - segreteria@ilgiornaledellazio.it Via delle Pietre Piane 8 / B Ginestra Sabina Rieti Direttore Responsabile: Cav. Dr. Piero Fusaglia 392 3329132

Ultimi Articoli

Ambiente, operazione nel reggino dei Carabinieri: discarica clandestina nella piana di gioia tauro, 15 denunce e sequestri

CRONACA ITALIANA 0
Una discarica abusiva realizzata nel tempo all’interno di un...

VENOSA (PZ):TRUFFA AI DANNI DI UN ANZIANO

CRONACA ITALIANA 0
INTERCETTATO E ARRESTATO PER TENTATA ESTORSIONE UN 41ENNE DELLA...

CARABINIERI: PADOVA, 2 DIPENDENTI DI POSTE ITALIANE INDAGATE PER AVER SOTTRATTO BENI E DENARO DA PACCHI POSTALI

CRONACA ITALIANA 0
Nel corso della serata del 20 febbraio 2026, i...

Articoli più letti

Ambiente, operazione nel reggino dei Carabinieri: discarica clandestina nella piana di gioia tauro, 15 denunce e sequestri

CRONACA ITALIANA 0
Una discarica abusiva realizzata nel tempo all’interno di un...

VENOSA (PZ):TRUFFA AI DANNI DI UN ANZIANO

CRONACA ITALIANA 0
INTERCETTATO E ARRESTATO PER TENTATA ESTORSIONE UN 41ENNE DELLA...

CARABINIERI: PADOVA, 2 DIPENDENTI DI POSTE ITALIANE INDAGATE PER AVER SOTTRATTO BENI E DENARO DA PACCHI POSTALI

CRONACA ITALIANA 0
Nel corso della serata del 20 febbraio 2026, i...

© Il Giornale del Lazio 2026 - iscritto al Tribunale di Rieti (sezione stampa) al numero 5/2000 in data 19/07/2000 (Cambio Provincia)