MILANO, FURTO ZONA FIERA, DE CORATO: «BENE PL PER ARRESTO 4 CILENI

IN CITTA’ OLTRE 6 ARRESTATI SU 10 SONO STRANIERI. ORA ESPELLERLI SUBITO».

Milano, 06 Dicembre 2025 – «Ringrazio gli Agenti della Polizia Locale per aver rintracciato e arrestato anche il quarto cileno autore, insieme ad altri tre connazionali, di un furto in un appartamento di via Colonna a Milano, giovedì due giorni fa. Questi arresti confermano la tendenza, pubblicata il mese scorso dal Sole 24 Ore che vede nel capoluogo oltre sei arrestati su 10 essere stranieri. La gran parte di questi ladri stranieri, spesso e volentieri, sono sudamericani come in questo caso e vanno subito espulsi. Queste persone, spesso provenienti dalla Colombia, dal Perù o appunto dal Cile come nel caso di giovedì pomeriggio, arrivano in Italia con permessi di soggiorno temporanei di tre mesi, poi però non tornano più nelle loro nazioni e rimangono da noi, spesso commettendo reati e azioni illegali. A tal proposito urgono più controlli».Così il Deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi, Riccardo De Corato.

