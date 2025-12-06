domenica, Dicembre 7, 2025

Ecco quale sarà il viaggio della Fiamma olimpica: tutte le tappe

È iniziato da Roma il viaggio della fiamma olimpica di Milano Cortina 2026. L’ultima tappa sarà lo stadio San Siro

ROMA – Da Atene a Roma, dal Panathinaiko allo Stadio dei Marmi. È iniziato oggi, nel segno della solennità e in nome della storia, il viaggio della fiamma olimpica di Milano Cortina 2026. Il sole di Roma come nobile auspicio, nel ricordo intramontabile dei Giochi Estivi del 1960, a saldare il passato con un presente carico di emozioni, di sogni e di ambizioni.
Una breve cerimonia nell’impianto del Foro Italico ha segnato l’inizio della staffetta che, per 63 giorni, attraverserà 60 città di tappa, percorrendo oltre 12.000 chilometri e tutte le 110 province, toccando siti del patrimonio mondiale e paesaggi simbolo del Paese. Un viaggio che legherà l’Italia al significato dell’evento e ai valori che lo presiedono, fino all’ultima tappa del viaggio allo stadio San Siro, per la Cerimonia di Apertura di Milano Cortina 2026.

fonte «Agenzia DIRE» e l’indirizzo «www.dire.it»

